Ограничения для курильщиков, рыболовство на Балтике и (опять) визы для россиян. Евродайджест: главные события недели

Визы для россиян: свою позицию озвучили США и Великобритания, Боррель — против, Чехия предлагает компромисс (но он вряд ли устроит страны Балтии)

Что случилось? На этой неделе продолжилась дискуссия о возможных ограничениях для россиян, желающих посетить Европу. Напомним, среди предлагаемых вариантов как запрет на выдачу новых виз, так и аннулирование уже имеющихся разрешений на въезд. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник высказался против тотального запрета и призвал страны шенгенской зоны „быть более избирательными“ в этом вопросе.

Свое мнение выразили и союзники ЕС. Так, США заняли ту же позицию, что и Боррель: „Важно проводить черту между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России“, — заявили в Госдепартаменте. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что власти Соединенного Королевства уже в ближайшем будущем могут ужесточить процедуру получения визы для россиян. „Мне неприятно видеть, как жены олигархов или даже жены российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на яхтах по всему миру, в то время как их армия совершает военные преступления в Украине. Я думаю, что это очень неправильно. […] Но я не уверен, что полный запрет — правильный путь“, — подчеркнул при этом член британского правительства.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, на неформальном саммите глав МИД Евросоюза, который пройдет в Праге на следующей неделе, Чехия предложит потенциально компромиссное решение. Речь идет об отмене действующего сейчас упрощенного порядка выдачи виз для гражданам России и Беларуси. Если инициатива Чехии получит поддержку, консульский сбор при подаче визового заявления увеличится для россиян и белорусов с 35 до 80 евро. Также претендентам на получение визы будет необходимо предоставить расширенный по сравнению с нынешним пакет документов, а их рассмотрение будет занимать больше времени.