28.08.2022, 09:35
ФОТО | В центре Таллинна полиции пришлось разнимать драку. Пострадали два человека(11)
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В центре Таллинна у Rimi на улице Айа вчера вечером в компании мужчин завязалась драка.
Полевой руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Илья Самойлов сказал, что Центр тревоги получил сообщение о случившемся в 21:55.
„Прибывшие на место полицейские патрули разняли драку и оказали двоим мужчинам первую помощь. Из них одного доставили на дополнительный осмотр в больницу“, - добавил он.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.