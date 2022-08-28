ФОТО | В центре Таллинна полиции пришлось разнимать драку. Пострадали два человека

Полевой руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Илья Самойлов сказал, что Центр тревоги получил сообщение о случившемся в 21:55.

„Прибывшие на место полицейские патрули разняли драку и оказали двоим мужчинам первую помощь. Из них одного доставили на дополнительный осмотр в больницу“, - добавил он.