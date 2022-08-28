СЕГОДНЯ | Месть за кубок? „Левадия“ стремится к реваншу с „Нымме Калью“

Чемпиона Эстонии ожидает самая настоящая проверка на прочность, в течение недели „Левадии“ предстоит провести три игры и все с командами из топ-4 эстонского футбол („Калью“, „Пайде“ и „Флора“).

„Левадия“ и „Нымме Калью“ уже встречались между собой 10 дней назад в рамках 1/16 кубка Эстонии. Тогда, благодаря двум пенальти в концовке встречи, победу одержали футболисты „Калью“. Поэтому сегодняшний матч для „Левадии“ особенно принципиален.

В нынешнем сезоне чемпионата Эстонии, команды противостояли друг другу дважды, в апреле победителя выявить не удалось (1:1), а в мае победу праздновали футболисты „Левадии“ (0:1).

„Нам предстоит матч против очень сильной команды. В дерби нет фаворитов. Мы должны использовать свои сильные стороны, ведь в таких играх многое зависит именно от этого, а так же как и от желания побеждать и от выполнения плана игры“, - сказал на предматчевой пресс конференции, главный тренер „Левадии“ Иван Стойкович.

Из-за перебора желтых карточек игру против „Калью“ пропустят Максимилиано Удже и Расмус Пеэтсон. Также из-за полученной на тренировке травмы, команде не поможет Эрнест Агьири.

Действующий чемпион Эстонии, таллиннская „Левадия“ (63 очка) находится в шаге от лидирующей в чемпионате „Флоры“ (66 очков). „Нымме Калью“ отстаёт от „Левадии“ на целых 13 очков.

Билеты на игру можно приобрести как в Piletilevi, так на на стадионе.