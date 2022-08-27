Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 26-летнюю Карину. Ее жизнь может быть в опасности(1)
Полиция просит помощи в поисках 26-летней Карины, пропавшей в столичном районе Пыхья-Таллинн. Основываясь на собранной на данный момент информации, женщина может находиться в лесу Штромки.
Последний раз родственники общались с Кариной сегодня после обеда на улице Сирби в Пыхья-Таллинне. Судя по собранной на данный момент информации, жизнь женщины может быть в опасности. Полиция проверила возможное местонахождение Карины, но пока не смогла ее найти. Предположительно, сейчас женщина может передвигаться по лесу Штромки.
Приметы Карины: рост - 160 см, худощавое телосложение, длинные светлые волосы. Карина была одета в черное платье и черные туфли, с собой взяла черную сумочку.
Полиция просит всех, кто видел Карину или располагает информацией о ее возможном местонахождении, немедленно сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.