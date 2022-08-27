ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (185-й день) | Обстрелы Харькова и Донецка. Украинским морякам разрешили выезжать за границу. Пугачева вернулась в Россию

Власти Украины разрешили морякам выезжать из страны на работу, но только по согласованию с военкоматом. Выехать смогут члены морских экипажей и речных судов, а также студенты, которые должны пройти практику на судне.

Власти Украины планируют новую волну обязательной эвакуации из Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Эвакуация коснется 500 000 человек, их вывезут в центральную и западную часть Украины. Эта мера обусловлена не только активными боевыми действиями, но и отсутствием возможности обеспечить нормальный отопительный сезон зимой.

Новые обстрелы Харькова и Харьковской области. "Предварительно оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют“, - сообщает цитирует Интерфакс-Украина пресс-службу Харьковской облпрокуратуры. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, в результате вечернего обстрела погиб как минимум один человек

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Так, по данным утренней сводки российского министерства обороны, за прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В то же время об обстрелах со стороны России пишет украинская государственная компания Энергоатом. "За последние сутки российские военные в очередной раз обстреливали площадку ЗАЭС, повреждения выясняются“, - говорится в сообщении компании.

Франция и Германия выступят за то, чтобы продолжить выдавать россиянам шенгенские визы. По мнению Парижа и Берлина, Евросоюзу стоит продолжить выдачу виз всем жителям РФ, не связанным с правительством — в особенности, студентам, творческим деятелям, ученым и высококлассным специалистам. "Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений“, - написали представители Франции и Германии в документе, с которым ознакомились журналисты агентства Bloomberg.

В Москве загорелся автомобиль замначальника управления Генштаба ВС РФ Евгения Секретарева. Следователи не исключают, что джип кто-то поджег. В нескольких метрах от автомобиля выгорела трава, а также, по словам очевидцев, недалеко от машины видели подозрительную девушку. Однако как она связана с пожаром — пока неизвестно.

Казахстан на год остановит экспорт оружия. Комиссия по вопросам оборонной промышленности Казахстана приняла решение приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Расцвет доносов: в России продолжают массово распространяться доносы на тех, кто не согласен с официальной политикой страны. Так, в Москве сотрудница салона связи „Мегафон“ написала донос на покупателя за то, что он сказал ей, что „Россия никогда не выиграет войну с Украиной“. Теперь, по данным издания ASTRA, полиция Москвы проводит проверку по данному обращению. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что за полгода россияне написали 144 835 доносов друг на друга, большая часть – „из-за фейков о действиях российской армии в Украине“.

Немецкие супермаркеты начали отключать эскалаторы ради экономии электричества. Как пишет таблоид Bild, на такой шаг пока пошли сети Saturn и Kaufhof. "В области освещения и эскалаторов мы уже экономим электричество, где это только возможно, стараясь не причинять неудобств клиентам“, — заявил глава Saturn Мигель Мюлленбах.

Нацбанк Украины запретил банкам принимать от населения и компаний поврежденные купюры. Теперь, согласно циркуляру НБУ, они будут изыматься без компенсации. Эти банкноты, вероятно, были похищены из отделений украинских банков, находящихся на оккупированных территориях, где были повреждены согласно инструкции о действиях банкиров в таких ситуациях. Но их все-таки ввели в оборот - через терминалы, в которых отсутствует настройка распознавания повреждений на купюрах.

В школах в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и на оккупированных территориях Украины появится вооруженная охрана. Как заявил первый замглавы администрации президент России Сергей Кириенко, соответствующее распоряжение поступило от Владимира Путина.

Путин подписал указ о выплате ежемесячных пособий в размере 10 тысяч рублей беженцам из Украины, а также из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Дополнительные пособия получат инвалиды I группы, дети с инвалидностью, люди старше 80 лет и ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, Путин разрешил беженцам из Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР находиться в России неограниченное время при условии прохождения обязательной дактилоскопии, медосвидетельствованию на наркотики и анализа на ВИЧ.

Алла Пугачева, уехавшая с семьей из России с началом войны, вернулась. Видео с ней опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

Министерство обороны Великобритании подарит Украине шесть автономных подводных аппаратов для разминирования моря и обучит на своей территории „десятки“ украинских военно-морских специалистов для управления этими роботами. Три аппарата будут переданы из запасов Соединенного Королевства, еще три будут заказаны у производителей.