27.08.2022, 20:45
42% финнов стали хуже относиться к премьеру Марин(2)
ФОТО: | Õhtuleht
Большинство опрошенных (46 процентов) сообщили, что их восприятие премьера не поменялось, пишет Yle.
Почти 42 процента финнов заявили, что дискуссия, вызванная вечеринками премьер-министра, ухудшила их отношение к Санне Марин (СДП). Это следует из опроса газеты Helsingin Sanomat(siirryt toiseen palveluun).
При этом большинство опрошенных (46 процентов) сообщили, что их восприятие премьера не поменялось.
Около 10 процентов заявили, что имидж Марин в их глазах улучшился.
Почти 3 процента респондентов не смогли сформулировать свое отношение к происходящему.
Опрос проводился 24–26 августа среди 1043 финнов.