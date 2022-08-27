42% финнов стали хуже относиться к премьеру Марин

Почти 42 процента финнов заявили, что дискуссия, вызванная вечеринками премьер-министра, ухудшила их отношение к Санне Марин (СДП). Это следует из опроса газеты Helsingin Sanomat(siirryt toiseen palveluun) .

При этом большинство опрошенных (46 процентов) сообщили, что их восприятие премьера не поменялось.

Около 10 процентов заявили, что имидж Марин в их глазах улучшился.

Почти 3 процента респондентов не смогли сформулировать свое отношение к происходящему.

Опрос проводился 24–26 августа среди 1043 финнов.