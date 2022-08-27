Польша и Эстония - лучшие друзья Украины. Рейтинг стран, которые больше всего помогают Киеву во время войны

ТОП-10 лучших "друзей Украины“:

1. Польша

2. Эстония

3. Латвия

4. США

5. Литва

6. Португалия

7. Великобритания

8. Италия

9. Испания

10. Словакия

Как пишет Forbes, по подсчетам Кильского иститута мировой экономики, Украина получила €84 млрд международной помощи с начала полномасштабного российского наступления до 3 августа. Из этой суммы €39 млрд составляет военная помощь, €32 млрд – финансовая, €13 млрд – гуманитарная. Еще €10 млрд – затраты на содержание перемещенных лиц. Деньги – далеко не единственный критерий измерения поддержки Украины. Forbes проанализировал, чем еще помогала Украине каждая страна мира.

Базовая поддержка: голосование на Генассамблее ООН за вывод российских войск, внедрение санкций против России и закрытие для нее воздушного пространства, включение России в список враждебных стран, участие в конференции в поддержку Украины на базе „Рамштайн“. Все страны рейтинга выполнили эти действия.

Восемь из двадцати стран рейтинга признали геноцид России/СССР против Украины (в 2022 году или ранее). Четыре страны сделали это частично, другие – в совместных заявлениях.

Еще один критерий рейтинга – высылка российских дипломатов из страны. Здесь рекордсмен Болгария, которая выслала 81 дипломата, Польша – 45, Франция – 41, Германия – 40. Следует понимать, что высылка дипломатов не всегда может быть связана с войной в Украине.

В предыдущей версии рейтинга, который Forbes составлял три месяца назад, первая пятерка была такова: Польша, США, Эстония, Латвия, Канада.