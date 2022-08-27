В воскресенье стартует традиционный марафон электромобилей

Наряду с продвижением экологичного мышления и инноваций в этом году мероприятие посвящено Юри Тамму – двукратному олимпийскому бронзовому медалисту, бывшему главному организатору ралли электромобилей Electric Marathon Tallinn – Monte Carlo и бывшему почетному консулу Княжества Монако.

В будущем году Таллинн станет Зеленой столицей Европы, поэтому поддержка марафона электромобилей, по словам мэра Михаила Кылварта, особенно важна с точки зрения продвижения экологичных способов мобильности. „Благодаря стартующему из Таллинна автомарафону, вся Эстония вместе с нами подает и другим странам пример того, что гонки можно устраивать и на электромобилях. Точно так же, как инициатор этого мероприятия Юри Тамм, представлявший Эстонию, был примером для многих“, - отметил Кылварт.

В этом году двукратный победитель ралли Таллинн – Монте-Карло Тоомас Арике отправится на всеэстонский марафон на автомобиле Tesla. К участию в соревновании также заявлена реконструированная в электромобиль „Победа“, Volvo C40 (Info-Auto), Kia EV6 (Viking Motors), Audi e-tron GT (Reval Auto Esindused), Mercedes EQS (Veho), Škoda Enyaq iV RS (Auto 100), Volkswagen ID.5 (Moller Auto), Hyundai IONIQ5 и Cupra Born (Topauto), Seres 3 (Nordauto), Hyundai IONIQ5 (команда Alexela), Peugeot 2008 Electric (Auto Forte), Renault Megane E-Tech и Polestar (City Motors).

„Юри Тамм был настоящим визионером, опережающим свое время. Он хотел показать, что и на электромобиле можно проехать через всю Европу, популяризируя таким образом этот вид транспорта. Соревнования помогают нам продемонстрировать экологичные инновации в развитии автомобилестроения, в то же время производители могут не просто представить новейшие электромобили, но и дать им возможность посоревноваться с конкурентами“, - отметил главный организатор Марко Вялья.