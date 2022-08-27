Спасательный департамент предупреждает: проведем Ночь древних огней безопасно!

До того, как разводить костёр, нужно позаботиться о том, чтобы место для костра было безопасным. „Вокруг костра не должно быть легко воспламеняемых предметов, а рядом нужно держать первоочередные средства для тушения огня. Для этого подойдёт ведро воды или огнетушитель. Так как сейчас засушливая и пожароопасная природа, стоит задуматься о разведении лишь небольшого костра“, - сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Кроме этого, нужно учитывать, чтобы костёр был достаточно далеко от зданий. „Безопасным расстоянием считается 10-13 шагов от здания, но во время засушливого периода было бы хорошо это расстояние увеличить, во имя безопасности“, - объяснил Саареметс.

Рецепт костра, который обязательно принесёт только положительные эмоции, очень прост: в костре можно сжигать только чистую древесину, бумагу или картон, и нельзя забывать о том, что место мусора на свалке, а не в костре. Всем тем, кто будет разводить костёр, мы напоминаем, что огонь нельзя оставлять без присмотра. Именно оставленные без присмотра костры становятся причиной многих возгораний. „Стоит помнить, что последний уходящий человек, тушит костёр - если вы уже вдоволь насладились пребыванием у костра, то огонь и угли, оставшиеся от него, необходимо потушить водой или другим средством для тушения огня. Также участник Ночи древних огней собирает мусор после праздника и заботится о том, чтобы природа после него была чистая“, - сказал руководитель отдела превенции.

Ещё пару лет назад в Ночь древних огней было популярным запускать летающие фонари. С каждым годом всё меньше и меньше людей используют эти фонари, так как они опасны и вредны для окружающей среды. Спасательный департамент также советует отказаться от использования летающих фонарей и создать себе праздничное настроение с помощью небольшого костра.

Памятка безопасного костра: