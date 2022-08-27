Спасательный департамент предупреждает: проведем Ночь древних огней безопасно!(1)
В эту субботу в Ночь древних огней на пляжах будут разводиться костры. Так как в августе была засушливая погода, а редкие дожди в последние дни недостаточно увлажнили почву, стоит очень осторожно разводить костры, соблюдая правила пожарной безопасности, чтобы Ночь огней прошла безопасно.
До того, как разводить костёр, нужно позаботиться о том, чтобы место для костра было безопасным. „Вокруг костра не должно быть легко воспламеняемых предметов, а рядом нужно держать первоочередные средства для тушения огня. Для этого подойдёт ведро воды или огнетушитель. Так как сейчас засушливая и пожароопасная природа, стоит задуматься о разведении лишь небольшого костра“, - сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.
Кроме этого, нужно учитывать, чтобы костёр был достаточно далеко от зданий. „Безопасным расстоянием считается 10-13 шагов от здания, но во время засушливого периода было бы хорошо это расстояние увеличить, во имя безопасности“, - объяснил Саареметс.
Рецепт костра, который обязательно принесёт только положительные эмоции, очень прост: в костре можно сжигать только чистую древесину, бумагу или картон, и нельзя забывать о том, что место мусора на свалке, а не в костре. Всем тем, кто будет разводить костёр, мы напоминаем, что огонь нельзя оставлять без присмотра. Именно оставленные без присмотра костры становятся причиной многих возгораний. „Стоит помнить, что последний уходящий человек, тушит костёр - если вы уже вдоволь насладились пребыванием у костра, то огонь и угли, оставшиеся от него, необходимо потушить водой или другим средством для тушения огня. Также участник Ночи древних огней собирает мусор после праздника и заботится о том, чтобы природа после него была чистая“, - сказал руководитель отдела превенции.
Ещё пару лет назад в Ночь древних огней было популярным запускать летающие фонари. С каждым годом всё меньше и меньше людей используют эти фонари, так как они опасны и вредны для окружающей среды. Спасательный департамент также советует отказаться от использования летающих фонарей и создать себе праздничное настроение с помощью небольшого костра.
Памятка безопасного костра:
Обязательно держите под рукой заряженный телефон, чтобы в случае несчастья с огнем вовремя сообщить в Центр тревоги по номеру 112.
Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше 1 метра - на расстоянии не менее 15 метром. Кострище любого размера должно находиться минимум в 20 метрах от лесного массива.
В радиусе полуметра не должно быть никаких материалов, которые способны гореть. Костер можно разводить только на невоспламеняющейся поверхности. В костре можно сжигать только чистое дерево, бумагу и картон.
Костер можно разводить в безветренную погоду или при слабом ветре. Нужно следить за направлением ветра, чтобы предположить, в какую сторону полетят искры, и убрать горючие материалы. Имейте в виду, что дым не должен приносить неприятности окружающим вас людям.
Для хорошего настроения будет достаточно и небольшого костра. Ведь важен не размер, а то настроение, что костёр создаёт.
Разводя костер, под рукой всегда должны быть первичные средства тушения огня.
Огонь нельзя оставлять без надзора ни на минуту, а уходя, убедитесь, что он точно потушен.
Все вопросы, касающиеся разведения костров, использования гриль установок, правил и требований пожаробезопасности, можно смело задавать по телефону 1247.