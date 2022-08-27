ВИДЕО | Футбол в Украине: во время экстремально долго матча, игроки просидели в бомбоубежище два с половиной часа

Рядом с домашними стадионами каждого украинского клуба построены бомбоубежища, где люди могут укрыться в случае воздушной тревоги.

В западной Украине во Львове, матч между местным „Рухом“ и „Металлистом“, несколько раз прерывался из-за сирен воздушной тревоги и в итоге растянулся до пяти с половиной часов. Игроки просидели в бомбоубежище два с половиной часа.

„Многие задаются вопросом, какой смысл играть в таких условиях. Футболисты работают как все. Уборщицы и медсестры тоже должны идти в бомбоубежище, когда срабатывает сирена“, — объяснил один футбольный болельщик, почему игры чемпионата должны продолжаться.