27.08.2022, 17:00
Катри Райк: если Нарвское горсобрание подаст в суд на государство за перемещение танка, я уйду в отставку(31)
ФОТО: | Õhtuleht
Нарвское городское собрание пока не решило, следует ли городу обращаться в суд против правительства и Департамента полиции и погранохраны (ДПП) или нет. Мэр Катри Райк против такого обращения.
„Я публично заявила, что не считаю правильным обращаться в суд. Основная причина в том, что горсобрание упустило возможность самостоятельно заняться этим вопросом“, — сказал Райк Delfi. „После драки кулаками не машут“.