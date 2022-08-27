Новости Эстонии
27.08.2022, 17:00

Катри Райк: если Нарвское горсобрание подаст в суд на государство за перемещение танка, я уйду в отставку

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Катри Райк
Катри Райк
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Нарвское городское собрание пока не решило, следует ли городу обращаться в суд против правительства и Департамента полиции и погранохраны (ДПП) или нет. Мэр Катри Райк против такого обращения.

„Я публично заявила, что не считаю правильным обращаться в суд. Основная причина в том, что горсобрание упустило возможность самостоятельно заняться этим вопросом“, — сказал Райк Delfi. „После драки кулаками не машут“.

На днях председатель горсобрания Нарвы Владимир Жаворонков направил премьер-министру Кае Каллас письмо, в котором обвинил ее в нарушении конституции и потребовал документы, подтверждающие снос красноармейских памятников в Нарве. В ответ Каллас пригласила членов горсобрания на встречу в столицу.

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