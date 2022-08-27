Полиция: распространение фейковых новостей в Эстонии значительно увеличилось

После того, как в Эстонию прибыли первые украинские беженцы, ложные новости стали причиной конфликтов между гражданами Украины и пророссийски настроенными жителями, рассказала специалист коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак.

„Их количество значительно возросло. Если оглянуться назад, то в конце февраля - начале марта нам поступало очень много ложных сведений о конфликтах, в которых фигурировали военные беженцы, украинцы и русскоговорящие жители Эстонии, что не соответствовало действительности“, - рассказала она.

„Именно в марте мы заметили новости, которых раньше не видели в наших социальных сетях. Когда было 9 мая, то в сетях начали распространять информацию, которая не соответствовала действительности. Сейчас ситуация аналогичная: если в Украине происходят изменения, это достигает и наших социальных сетей - мы тоже начинаем распространять информацию, которая влияет на эмоциональное состояние людей“, - добавила Пунак.

Она объяснила, что цель распространения недостоверной информации - сбить с толку и расстроить людей, чтобы заставить их делать то, что они в противном случае не сделали бы.