На пресс-конференции теннисист Медведев неожиданно заговорил об Анетт Контавейт

„Мне нравятся мячи Wilson для US Open, они быстрые. При этом могу честно сказать, что я, например, ненавижу мячи турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Организаторы, если вы меня слышите, поменяйте мячи“, — сказал россиянин, добавив: „Я уверен, что вы найдете 50 девушек, которым нравятся эти мячи, и 50 девушек, которые их ненавидят. Это всегда трудная ситуация. Представьте, что женщины получают мужские мячи на Открытом чемпионате США, что произойдет. Например, Анетт Контавейт может сказать, что ненавидит эти мячи: „С другими я играла лучше. Почему они их поменяли?“ Это действительно сложный вопрос“.