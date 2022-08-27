На пресс-конференции теннисист Медведев неожиданно заговорил об Анетт Контавейт
Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал, что US Open – это единственный „Большой шлем“, где мужчины и женщины играют разными мячами.
Ранее и первая ракетка среди женщин Ига Свёнтек, и четвертая ракетка Паула Бадоса сказали, что женские мячи на Открытом чемпионате США контролировать намного сложнее, чем мужские, потому что они намного легче.
На просьбу прокомментировать вопрос, Медведев сначала признался, что не в курсе, что Открытый чемпионат США — единственный турнир Большого шлема, где у мужчин и женщин разные мячи.
„Мне нравятся мячи Wilson для US Open, они быстрые. При этом могу честно сказать, что я, например, ненавижу мячи турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Организаторы, если вы меня слышите, поменяйте мячи“, — сказал россиянин, добавив: „Я уверен, что вы найдете 50 девушек, которым нравятся эти мячи, и 50 девушек, которые их ненавидят. Это всегда трудная ситуация. Представьте, что женщины получают мужские мячи на Открытом чемпионате США, что произойдет. Например, Анетт Контавейт может сказать, что ненавидит эти мячи: „С другими я играла лучше. Почему они их поменяли?“ Это действительно сложный вопрос“.
Открытый чемпионат США стартует уже в понедельник. Контавейт выйдет на корт в день открытия, а в первом раунде она встретится с румынкой Жаклин Кристиан (WTA, 76-е место). Кайя Канепи (WTA, 33-е место) сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой (WTA, 69-е место) в первом раунде.