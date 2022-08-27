ФОТО | Визит главы государства в Исландию: Кылварта не пустили в один автобус с президентом, эстонский флаг был перевернут

В четверг государственные главы Эстонии, Латвии и Литвы встретились со спикером парламента Исландии Биргиром Арманссоном.

В пятницу утром по случаю годовщины установления дипломатических отношений пройшла торжественная церемония в особняке Хёвди, в которой приняли участие президенты стран Балтии с супругами, министры иностранных дел и мэры столиц всех четырех государств. После этого в присутствии президентов министры иностранных дел Исландии и стран Балтии подписали совместную декларацию о сотрудничестве четырех государств в международных организациях по обеспечению основанного на правилах миропорядка и поддержке Украины.

Кылварта, который тоже ехал в Исландию, не пустили в один автобус с президентом Карисом. Сопровождавший президента фотограф Delfi Арго Ингвер поделился впечатлениями от первого дня визита. Эстонская делегация вылетела в Исландию через Хельсинки. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также был с президентской четой. Исландию посетил и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Когда высокопоставленная группа сошла с самолета в Хельсинки, президентскую делегацию торжественно направили к автобусу, который доставил их в здание аэропорта. Кылварт, однако, не считался таким важным человеком, и ему пришлось идти пешком с другими обычными пассажирами, чтобы перейти из аэропорта в аэропорт. В Исландии в связи с визитом представителей стран Балтии разгорелся скандал. А именно, бывший министр иностранных дел Исландии Йон Балдвин Ганнибалссон – человек, который в 1991 году счел, что Исландия должна признать независимость прибалтийских государств, приглашения на мероприятие не получил. Эстонская делегация посетила парламент Исландии. Впереди ждал праздничный ужин. Проезжая мимо здания ратуши, эстонцы из окна автобуса заметили, что флаг нашего государства вывешен в перевернутом виде.

Президент Исландии Гвюнди Торласиус Йоуханнессон выступил в Университете Исландии с лекцией о поддержке независимости стран Балтии. В рамках мероприятия также слово взяли государственные главы Латвии, Литвы и Эстонии.

После этого президенты стран Балтии встретились на острове Видей с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Министр иностранных дел Рейнсалу вместе с коллегами из стран Балтии провел обеденную встречу с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

После обеда в пятницу вечером президенты посетили электростанцию Хедлисхейди, где познакомились с возможностями производства зеленой энергии в Исландии. Также главы государств посетили национальный парк Тингведлир, который был первым местом работы средневекового парламента Альтинга. Вечером президент Карис встретился с живущими в Исландии эстонцами.

Сегодня, в субботу президент возвращается в Эстонию.