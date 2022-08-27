ФОТО | Визит главы государства в Исландию: Кылварта не пустили в один автобус с президентом, эстонский флаг был перевернут(12)
Президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис побывали с официальным визитом в Исландии по приглашению главы Исландии Гуни Торлациуса Йоханнессона. Целью визита было отметить вместе с президентами Латвии и Литвы 31-ю годовщину восстановления независимости трех балтийских государств, которую первой признала Исландия. В ходе визита главу государства сопровождал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
В четверг государственные главы Эстонии, Латвии и Литвы встретились со спикером парламента Исландии Биргиром Арманссоном.
В пятницу утром по случаю годовщины установления дипломатических отношений пройшла торжественная церемония в особняке Хёвди, в которой приняли участие президенты стран Балтии с супругами, министры иностранных дел и мэры столиц всех четырех государств. После этого в присутствии президентов министры иностранных дел Исландии и стран Балтии подписали совместную декларацию о сотрудничестве четырех государств в международных организациях по обеспечению основанного на правилах миропорядка и поддержке Украины.
Президент Исландии Гвюнди Торласиус Йоуханнессон выступил в Университете Исландии с лекцией о поддержке независимости стран Балтии. В рамках мероприятия также слово взяли государственные главы Латвии, Литвы и Эстонии.
После этого президенты стран Балтии встретились на острове Видей с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Министр иностранных дел Рейнсалу вместе с коллегами из стран Балтии провел обеденную встречу с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.
После обеда в пятницу вечером президенты посетили электростанцию Хедлисхейди, где познакомились с возможностями производства зеленой энергии в Исландии. Также главы государств посетили национальный парк Тингведлир, который был первым местом работы средневекового парламента Альтинга. Вечером президент Карис встретился с живущими в Исландии эстонцами.
Сегодня, в субботу президент возвращается в Эстонию.