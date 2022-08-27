Мужчине при помощи грамотного юриста удалось списать львиную долю своих долгов(1)
Житель Эстонии Петр (имя изменено) рассказывает, что в непростое время набрал долгов, в том числе – быстрых кредитов. „В общей сложности я был должен более 7000 евро, – констатирует он. – Но благодаря юристу часть долгов мне списали по сроку давности, а часть требований признали ничтожными, поскольку на быстрых займах не было моей подписи“. В итоге его долговая нагрузка снизилась с 7000 евро до 2000 евро, а оставшуюся сумму разрешили выплачивать в рассрочку, пишет „МК Эстония“.
Петр добавляет, что когда кредиторы его совсем „задушили“, ему друг посоветовал обратиться к юристу.
„И начались чудеса, – рассказывает мужчина. – Несколько писем и обращений – и часть требований исчезла. Да, я заплатил за работу. Но это – копейки. По сравнению с тем, от скольких тысяч евро долга меня освободили“.
Петр советует всем, кого достают кредиторы, перед тем, как подавать на банкротство, обратиться сначала к юристу – вдруг ситуацию можно быстро и безболезненно решить, а часть долговой нагрузки аннулировать.
Пени и подписи
Адвокат Олег Матвеев из LEADELL Pilv Advokaadibüroo, отмечает, что обычно довольно малую часть требований удаётся признать ничтожными.
„Но если мы говорим о быстрых займах, то там есть типовые случаи, когда часть требований по быстрым кредитам действительно удаётся признать ничтожными, – констатирует адвокат. – Это, прежде всего, пени (по-эстонски viivised). Фирмы по быстрым займам массово ставят в свои договоры проценты, которые существенно выше разрешенных – согласно судебной практике. Суды это знают и обращают на это внимание даже тогда, когда должник сам об этом не в курсе. Также надо внимательно смотреть на размер процентной ставки потребительского кредита и на то, во сколько раз она отличается от средней ставки классических банков“.
Специалист отмечает: согласно уже более семи лет действующей практике Государственного суда, ничтожной считается ставка пени, превышающая ту ставку пени, которая по закону, в три раза.
„По закону и де факто стандартная ставка пени составляет 8% в год от суммы подлежащего взысканию денежного обязательства“, – подчеркивает адвокат Олег Матвеев.
Что же касается той части истории Петра, когда аннулировали долги из-за отсутствия его подписи на договорах, то специалист отмечает: „Считается, что письменный договор должен быть подписан обеими сторонами. Во избежание споров в части ничтожности подписи подписывайте договоры всегда дигитально. Тогда будет чётко видно, когда была поставлена подпись. Подделать дигитальную подпись намного сложнее, чем чернильную. Если подписи под договором нет, то действительно есть больше оснований быть уверенным в том, что договор в итоге заключен не был“.
Разные виды долгов
Адвокат Олег Матвеев подчеркивает: „Есть разные виды долговых обязательств. Прежде всего, это – долги, возникшие по договорам, будь то договоры найма/кредита, аренды жилого или коммерческого помещения, трудовой договор, договор подряда, договор продажи т. п. Срок давности денежного обязательства по договору в подобных случаях составляет, как правило, три года. По востребованию ущерба – тоже, как правило, три года“.
А вот срок давности по детским алиментам составляет 10 лет с того момента, когда можно начать требовать их по каждому месяцу отдельно.
„Также срок давности составляет 10 лет при исполнении вступивших в силу судебных решений по денежных обязательствам в целом, – напоминает адвокат Олег Матвеев. – Но при ущербе
здоровью, а также при ущербе, признанного в рамках завершённого уголовного дела, срок давности исполнения судебного решения составляет 20 лет“.
Специалист констатирует: если же вы признаёте требование, то срок давности обнуляется.
„Если против вас подают требование в суд по денежным обязательствам, срок которых истёк, то нужно подать в суд возражение по сроку давности, – советует адвокат Олег Матвеев. – Если срок давности действительно истёк, то суд в конце концов признаёт вашу правоту. Если же речь идет об исполнительном производстве, и истёк срок давности исполнения судебного решения, то для отмены действия решения нужно уже подать отдельное заявление в гражданский суд“.
Специалист советует: также с кредитором всегда можно пытаться договориться облегчить свою долговую нагрузку, уменьшить размер денежных обязательств или заключить с ним график платежей.
Если долгов слишком много
„Но бывают ситуации, когда долгов слишком много, а доходов и имущества должника просто не хватает для покрытия долга, – констатирует адвокат Олег Матвеев. – В таком случае существует процедура освобождения от долгов через суд. Заявление об освобождении от долгов в суд может подать сам кредитор или должник. В заявлении нужно перечислить свои денежные обязательства, причины возникших долгов, а также список вашего имущества и доходов“.
Окончательно человека освобождают от долгов по постановлению суда по прошествию трёх лет с момента подачи заявления в суд. Закон позволяет освободить должника от долгов и раньше, если должник с момента начала судебной процедуры по освобождению от долгов выплатил их в значительном объёме.
„Закон не уточняет, сколько должно быть выплачено, но логично, что можно говорить о более чем половине суммы накопившихся денежных обязательств“, – подчеркивает специалист.
И напоминает: через судебную процедуру освобождения от долгов намного сложнее, как правило, освободиться от долгов по детским алиментам, ущербу здоровья и ущербу по публичным оскорблениям в соцсетях и СМИ.