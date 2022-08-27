Мужчине при помощи грамотного юриста удалось списать львиную долю своих долгов

Петр добавляет, что когда кредиторы его совсем „задушили“, ему друг посоветовал обратиться к юристу.

„И начались чудеса, – рассказывает мужчина. – Несколько писем и обращений – и часть требований исчезла. Да, я заплатил за работу. Но это – копейки. По сравнению с тем, от скольких тысяч евро долга меня освободили“.

Петр советует всем, кого достают кредиторы, перед тем, как подавать на банкротство, обратиться сначала к юристу – вдруг ситуацию можно быстро и безболезненно решить, а часть долговой нагрузки аннулировать.

Пени и подписи

Адвокат Олег Матвеев из LEADELL Pilv Advokaadibüroo, отмечает, что обычно довольно малую часть требований удаётся признать ничтожными.

„Но если мы говорим о быстрых займах, то там есть типовые случаи, когда часть требований по быстрым кредитам действительно удаётся признать ничтожными, – констатирует адвокат. – Это, прежде всего, пени (по-эстонски viivised). Фирмы по быстрым займам массово ставят в свои договоры проценты, которые существенно выше разрешенных – согласно судебной практике. Суды это знают и обращают на это внимание даже тогда, когда должник сам об этом не в курсе. Также надо внимательно смотреть на размер процентной ставки потребительского кредита и на то, во сколько раз она отличается от средней ставки классических банков“.

Специалист отмечает: согласно уже более семи лет действующей практике Государственного суда, ничтожной считается ставка пени, превышающая ту ставку пени, которая по закону, в три раза.

„По закону и де факто стандартная ставка пени составляет 8% в год от суммы подлежащего взысканию денежного обязательства“, – подчеркивает адвокат Олег Матвеев.