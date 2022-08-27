На Запорожской АЭС к сети подключили второй энергоблок

„Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 к электросети подключен второй из остановленных вчера энергоблоков УЭС, ведется установка электроэнергии.

Никаких замечаний по работе оборудования и систем безопасности нет.

Напомним, сегодня в 14:04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков.

Таким образом, Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергетической системе Украины и обеспечивать потребность нашей страны в электроэнергии.

Работники Запорожской АЭС - настоящие герои! Они неустанно и твердо держат на своих плечах радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают над тем, чтобы в стране работало животворящее электричество“, - сообщил „Энергоатом“ на свой страничке в Facebook.