Фашизм, эзотерика, троллинг. Справедливо ли связывать идеи Дугина с идеологией Кремля

Больше трехсот лет Россия ориентировалась на Европу, соперничая с ней и подражая ей, считали евразийцы. Но на самом деле у нее восточные корни, и Московское царство - наследник татаро-монгольской орды, а не Киевской Руси.

В начале 1990-х Дугин стал называть себя евразийцем - последователем течения политической и богословской мысли русской эмиграции, которая видела будущее России после падения коммунизма в повороте на восток, отказе от демократии и рыночной экономики.

Но интерес Дугина к фашизму не ограничивался эзотерикой. В 1988 году он вступил в общество „Память“ - организацию воинствующих националистов-антисемитов.

Члены кружка увлекались мистическим традиционализмом француза Рене Генона и неофашизмом итальянского барона Юлиуса Эволы. Именно Генона чаще всего цитировал Дугин в своих ранних сочинениях. Вслед за ним он занимался поиском изначальных, сакральных традиций человечества, о которых якобы забыла западная цивилизация с ее культом науки и разума.

Эстетика оккультного нацизма, в котором гитлеровские идеи смешивались с мистикой, - это влияние кружка писателя Юрия Мамлеева, где в 1980-е мыслители-неформалы изучали эзотерику. „Интеллектуальная история Дугина начинается в мамлеевском кружке. Это была контркультурная среда, погруженная в кухонные обсуждения“, - говорит историк Игорь Торбаков, старший научный сотрудник Уппсальского университета в Швеции.

На ваш больной Восток“, - вздыхал под гитару Ганс Зиверс в композиции „Танго СА“, записанной на магнитофон в 1986 году. СА - Sturmabteilung, штурмовики нацистской партии. Зиверс - псевдоним 24-летного Александра Дугина, сына генерала ГРУ и врача.

Би-би-си рассказывает, что из себя представляют дугинские идеи и как они связаны с идеологией Кремля.

Александр Дугин увлекался имперским проектом и масонскими заговорами, песнями Татьяны Булановой и философией Мартина Хайдеггера. Едва ли не единственной конкретной позицией, которой он сохранил верность через годы, был страх перед независимой Украиной и уверенность в ее угрозе для существования России.

„Почему я поддерживаю Дугина? Человек, который крупнейший теоретик, один из тех людей, которые осознали, что такое наше государство, какая его историческая сущность, в чем его смысл, как оно развивается и должно развиваться“, - говорил Курехин .

В 1995 году Дугин пытался избраться в Госдуму от НБП, и его доверенным лицом выступал музыкант Сергей Курехин, запомнившийся абсурдистскими проектами, самый известный из которых - телесюжет „Ленин-гриб“ .

Вместе с писателем Эдуардом Лимоновым он стоял у истоков Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России), которая объединила крайне правые и крайне левые идеи как альтернативу государственному либерализму ельцинской эпохи.

Кроме отвержения Запада, у него не было почти ничего общего с евразийцами. Вместо единства народов он предлагал „русский национал-социализм“ и „русский фашизм“, чтобы установить „русский порядок“.

Дугин же скептически относится к научному знанию. „Наука - это просто современная разновидность мифологии“, - писал он .

Хотя их исторические гипотезы не подтвердились, евразийцы были успешными учеными в своих основных областях: князь Николай Трубецкой и Роман Якобсон, например, стояли у истоков структурной лингвистики.

„Евразийство было не чем иным, как неудачной попыткой подвести научный базис под идею единства народов России-Евразии, дать научное обоснование сохранению целостности российского государства“, - писал историк Сергей Беляков, доцент Уральского федерального университета.

В момент распада СССР Дугин увидел параллели между современной ему ситуацией и той, о которой писали евразийцы, полагает Торбаков. Перед имперцами 1990-х встал тот же вопрос, что и перед их предшественниками в 1920-х: как перепридумать империю?

В книге нашли место и увлечения молодости - например, учение о войне нордической и южной рас, выходцев с древнего континента Гондваны и мифической Гипербореи. Его он позаимствовал у Германа Вирта, первого руководителя „Аненербе“, нацистского центра изучения нордической расы. Позже Дугин возвращался и к антисемитизму эпохи „Памяти“ - и писал о борьбе белых народов против „лунных семитов, иудеев и сарацин“.

Эта теория заговора - едва ли не любимая у Дугина. Он называл, например, ГРУ евразийским агентством, а КГБ - атлантистским. Борьбу двух начал он видел и в нацистской Германии: якобы, один из лидеров СС Рейнхард Гейдрих был агентом евразийства, и за его убийством стоят не чешские партизаны, а адмирал Вильгельм Канарис, тайный атлантист.

В сухопутных евразийских державах, писал Дугин, власть традиционно авторитарна, а общественное устройство - коллективно. Демократия, индивидуализм и предприимчивость - удел атлантического мира. За кулисами мировой истории борются „орден евразийцев“ и „орден атлантистов“, этакие мега-спецслужбы.

В 1997 году вышла самая известная книга Дугина „Основы геополитики“, в которой мир представлен ареной борьбы цивилизаций суши и моря - „теллурократии“ континентальных держав и „талассократии“ держав морских. Первые соответствуют евразийскому миру (во главе с Россией), вторые - атлантистскому (во главе с США).

Но по-настоящему он был близок к власти лишь в конце 1990-х и начале 2000-х, когда занимал должность советника председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева, считает историк Торбаков.

Почему именно Дугина после 2014 года стали называть идеологом Путин а и кремлевским гуру, неизвестно. Возможно, он больше всех претендовал на эту роль, постоянно оказываясь в орбите кремлевских проектов.

Но 2010-е стали реваншем „нерукопожатных“ идей. Российская власть заговорила языком Лимонова, Дугина и его друга, писателя Александра Проханова, которые требовали расплаты за унижение 1990-х, называли российскими Крым и северный Казахстан, считали либерализм причиной всех бед и совмещали культ Сталина с православием.

Он напоминает, что еще программное эссе Александра Солженицына „Как нам обустроить Россию“ 1990 года содержало многие идеи, позже повторенные Путиным. Нобелевский лауреат называл независимость Украины и Беларуси трагедией, которой необходимо избежать, а украинский литературный язык считал искусственно созданным в Австро-Венгрии и „нашпигованным немецкими и польскими словами“.

Это не значит, что философ повлиял на российскую власть или Путина лично, говорит Торбаков: „Существует гигантский резервуар консервативных концепций, в том числе антиукраинских, откуда Кремль может черпать полной ложкой“.

И, как Владимир Путин сейчас, Дугин видел в Украине инструмент США в борьбе с Россией. „Факт существования „суверенной Украины“ является на геополитическом уровне объявлением России геополитической войны (а это дело не столько самой Украины, сколько атлантизма и Sea Power)“, - писал он.

В менее серьезных статьях философ не гнушался и бытовой украинофобии, используя уничижительные эпитеты.

В „Основах геополитики“ он называл независимость Украины экзистенциальной опасностью для России. Он предложил идею установления фактического контроля Москвы над юго-востоком Украины и над Крымом, правда, тогда - еще без аннексии.

Дугин часто менял свои идеи, порой отказываясь от прежних идеалов. Но в некоторых вопросах он был последовательнее не только российской власти, но и других праворадикалов - например, в страхе перед независимой Украиной.

„Основы геополитики“ нашли почитателей в среде силовиков. Книга стала учебником Военной академии российского Генштаба, а Дугин - преподаваталем академии , писали исследователи и говорил сам философ . Издание „Спектр“ заметило , что Дугина много и обширно цитирует учебник геополитики, рекомендованный министерством образования РФ.

„Эзотерический и конспирологический антисемитизм в концепциях Дугина не является случайным“, - писал Виктор Шнирельман, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. По мнению историка, он связан с популярной в 1990-х идеей о „мировом еврействе“ как виновнике распада СССР.

„Убивать, убивать и убивать“

С уходом Селезнева с поста председателя Госдумы Дугин потерял доступ в кабинеты власти, говорит Торбаков. Но второй шанс представился в 2004 году, после Оранжевой революции в Киеве. Тогда Дугин создал Евразийский союз молодежи (ЕСМ) как один из инструментов борьбы с протестами. Этой борьбой в Кремле руководил замглавы администрации президента Владислав Сурков.

„Создан был проект для конкретных нужд Администрации [президента], это мы затащили туда евразийство. Мы использовали Администрацию, а Сурков, соответственно, нас“, - писал о ЕСМ бывший соратник Дугина Павел Зарифуллин.

В 2008 году Дугин с соратниками собрал антифашистскую конференцию в государственном агентстве РИА Новости и посвятил ее выпадам в адрес Украины и стран Балтии. Ее содержание очень похоже на антифашистский конгресс, который в августе 2022 года провел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

„Надо ставить вопрос о целесообразности существования государства Украина“, - говорил тогда Дугин.

Но к концу 2000-х его евразийские проекты потеряли поддержку власти, и Дугин занялся академической карьерой. В 2009-2014 годах он работал и.о. заведующего кафедрой на факультете социологии МГУ, а с 2012 года вошел в экспертный совет при спикере Госдумы Сергее Нарышкине.

Пресса стала называть его неформальным советником и идеологом партии „Единая Россия“, которая тогда объявила курс на консерватизм. Дугина приглашали на престижные философские конференции, где он обосновывал свои политические проекты ссылками на немецкого философа Мартина Хайдеггера и его понятие „Dasein“, которое на русский переводили как „присутствие“ или „бытие“.

Он также стал появляться в эфирах федеральных каналов, где порой занимался откровенным троллингом. Он требовал запретить интернет и называл ношение бороды „фундаментальной добродетелью русского православного человека“, а отсутствие бороды - символической кастрацией.