ФОТОРЕПОРТАЖ | Редкие кадры, снятые на полях во время уборки урожая

Дедушка и внук сидят в кабине комбайна и собирают ячмень с поля своей фермы. Температура воздуха +32 градуса, но в салоне приятно прохладно. Нельзя начинать на рассвете, нужно дождаться, пока высохнет роса. Многое определяет погода, а работами руководит небесный бог — если идет дождь, планы приходится менять.