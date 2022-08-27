Новости Эстонии
27.08.2022, 20:20

ФОТОРЕПОРТАЖ | Редкие кадры, снятые на полях во время уборки урожая

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Дедушка и внук сидят в кабине комбайна и собирают ячмень с поля своей фермы. Температура воздуха +32 градуса, но в салоне приятно прохладно. Нельзя начинать на рассвете, нужно дождаться, пока высохнет роса. Многое определяет погода, а работами руководит небесный бог — если идет дождь, планы приходится менять.

Ферма Таккасааре расположена недалеко от Тюри, и последние 30 лет там, помимо прочего, выращивают ячмень. За эти годы произошли некоторые изменения: сельскохозяйственная техника стала более надежной и комфортной, многие работы теперь автоматизированы. Однако приходится учитывать непредвиденное, может пойти дождь или сломаться техника — таковы будни фермера.

Если погода хорошая и техника работает, уборка ячменя проходит гладко и быстро. По словам владельца фермы Таккасааре Арво, за 45 минут с поля собирают около 13 тонн ячменя. Затем зерна сушат и продают.

Четырехлетний внук Атс-Арон часто ездит с дедом на сельскохозяйственные работы.

Зерна и насекомые

День начался с ремонта комбайна, нужно было поменять ремень измельчителя соломы.

Колоски, оставшиеся в комбайне после прошлой жатвы

Последние приготовления перед сбором урожая. Смазка подшипников.

Хозяин хутораTakkasaare Арво

Ячменное поле хутора Таккасааре в волости Тюри. Ячмень был посеян в начале мая и созрел примерно через 90 дней.

Эта уборочная техника стоит 90 000 евро.

Зерновой бункер комбайна заполняется ячменем примерно за 20 минут.

Комбайн Claas 670 Lexion – дорогая техника. Стоит около 250 000 евро.

Кузов грузовика вмещает около 13 тонн свежесобранного ячменя.

Зерносушилка фермы Таккасааре

В сушилке малое число процессов требуют ручного труда. Большинство из них автоматизированы.

Из зерен ячменя готовят дробленку, крупы и муку. На ферме Таккасааре часть ячменя оставляют для собственного использования, чтобы готовить комбикорм для животных.

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