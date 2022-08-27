ФОТОРЕПОРТАЖ | Редкие кадры, снятые на полях во время уборки урожая(1)
Дедушка и внук сидят в кабине комбайна и собирают ячмень с поля своей фермы. Температура воздуха +32 градуса, но в салоне приятно прохладно. Нельзя начинать на рассвете, нужно дождаться, пока высохнет роса. Многое определяет погода, а работами руководит небесный бог — если идет дождь, планы приходится менять.
Ферма Таккасааре расположена недалеко от Тюри, и последние 30 лет там, помимо прочего, выращивают ячмень. За эти годы произошли некоторые изменения: сельскохозяйственная техника стала более надежной и комфортной, многие работы теперь автоматизированы. Однако приходится учитывать непредвиденное, может пойти дождь или сломаться техника — таковы будни фермера.
Если погода хорошая и техника работает, уборка ячменя проходит гладко и быстро. По словам владельца фермы Таккасааре Арво, за 45 минут с поля собирают около 13 тонн ячменя. Затем зерна сушат и продают.