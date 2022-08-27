Нарвское городское собрание дала добро на строительство футбольного холла

Помимо футбола, проект будет предназначен и для легкой атлетике, ведь в планировку холла помимо футбольного поля включены беговые дорожки. Кроме того, Нарвское городское собрание предоставило право на строительство крытого холл для пляжного футбола и волейбола.

В настоящее время проектирование находится на завершающей стадии, после чего планируется объявить тендер на строительство. Общая стоимость проекта футбольного холла, который будет построен в городе Нарве, составляет около пяти миллионов евро, расходы на которые частично покрываются государством. В прошлом году государство выделило деньги на строительство холла Йыхви, Раквере, Курессааре и Пярну. В госбюджете на 2022 год предусмотрены средства на строительство футбольных холлов в Нарве, Пайде, Йыгева и Виймси.

Строительство футбольных холлов – это долгосрочный проект сотрудничества Министерства культуры и Эстонского футбольного союза, цель которого – построить не менее одного футбольного холла в каждом уезде Эстонии.

Проект стартовал в 2020 году, когда в планах было строительство четырех холлов. В ноябре прошлого года первым был построен холл Вильянди Мяннимяэ, а в декабре открылся футбольный холл Ууэмыйза недалеко от Хаапсалу. В апреле этого года было завершено строительство тартуского стадиона „Аннемыйза“, а в мае был открыт футбольный комплекс „Рапла“.