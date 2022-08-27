Отправка посылки с гуманитарной помощью в Украину будет стоить 90 центов за килограмм

„С марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva в Украину более 70 000 кг гуманитарной помощи. Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, необходимо установить цену на отправку посылок, – объяснила руководитель отдела обслуживания международных посылок и писем Марита Мяги . – По сравнению с обычной стоимостью отправки международной посылки эта стоимость гораздо ниже. Она позволит покрывать, прежде всего, транспортные расходы. Становится все сложнее находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения (в Украину), и поэтому транспортные расходы на доставку гуманитарной помощи увеличились в разы по сравнению с тем временем, когда эта услуга только начинала оказываться. Omniva будет бесплатно вносить свой вклад в организацию оказания этой услуги“.

Чтобы отправить посылку с гуманитарной помощью, следует обратиться в почтовое отделение Omniva, заполнить там соответствующий бланк и таможенную форму и упаковать посылку. Максимальный вес и максимальные габариты отправления должны соответствовать условиям, действующим в отношении макси-посылок, то есть посылка может весить до 30 кг и должна соответствовать предусмотренным габаритам. Можно отправлять только продукты, предусмотренные в качестве гуманитарной помощи, которые указаны в условиях отправки почтовой посылки с гуманитарной помощью. Нельзя отправлять скоропортящиеся продукты питания, хрупкие вещи, алкоголь, оружие и прочие предметы, не предназначенные для частного лица. Информацию об условиях отправки и оформлении почтовой посылки с гуманитарной помощью можно найти на веб-странице Omniva и в почтовых отделениях Omniva по всей Эстонии. Ближайшее почтовое отделение вы найдете на этой странице . Информацию о работающих на данный момент почтовых учреждениях Украины можно найти на веб-странице Omniva .