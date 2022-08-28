У таллиннцев проблемы с мусором: мусоровоза нет, транспорт для вывоза приходится заказывать самим, а поставщик услуг всего один

Руководитель отдела по связям с общественностью Таллиннского центра отходов Юхан Хиндов сообщил, что в районе Кристийне есть проблемы с вывозом мусора частично на улицах Сийдисаба и Вийу. Недавно в районе Кристийне из-за ремонта перекрыли часть внутриквартальных дорог, и теперь там не могут проехать даже мусоровозы.