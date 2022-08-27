В новом учебном году в Таллиннские школы отправятся 48 600 учеников

На сегодняшний день полностью реновированы 90% Таллиннских муниципальных школ. Последние школы, нуждающиеся в капитальном ремонте, находятся на стадии проектирования или строительства, работы планируется реализовать в ближайшие годы. Этой осенью начнется проектирование нескольких крупных объектов в сфере образования: пристройки Таллиннской реальной школы, пристройки Гимназии Якоба Вестхольма, центра по интересам „Кулло“ и Таллиннской школы Хелени.

В качестве значительных инвестиций в сферу образования в этом году завершаются работы по реновации и строительству пяти Таллиннских детских садов: детский сад „Винди“ в Кристийне, детский сад „Рыымупеса“ в Мустамяэ, детский сад „Меривялья“ в Пирита, детский сад „Асундузе“ в Ласнамяэ и детский сад „Келлукезе“ в Пыхья-Таллинне. „Несмотря на сложную ситуацию в строительном секторе, мы продолжаем реновацию этих детских садов согласно плану и приступим в этом году к реконструкции еще трех детских садов. Это детский сад „Маазикас“ в Пыхья-Таллинне, детский сад „Мяннику“ в Нымме и „Магдалеэна“ в Кесклинне“, - сказал Белобровцев. В начале следующего года в планах также реконструкция детского сада „Кристийне“.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что Таллинн оптимистично встречает новый учебный год, поскольку впервые за последние три года не идет речи о дистанционном обучении и ограничениях, вызванных распространением коронавируса. „Число заражений свидетельствует о том, что ситуация спокойная и учебный год начнется в обычном ритме. У нас за спиной непростые годы, они дали нам важный опыт и преподали уроки, которые помогут продолжить активную деятельность коллективов школ и детских садов, а также поддерживать здоровье и благополучие всех участников учебного процесса“, - сказал Белобровцев. „Даже на фоне самых сложных обстоятельств в центре нашей учебной жизни все так же находится ребенок и его счастливые школьные годы. Искренняя радость маленьких учеников в начале учебного года вдохновляет всех нас и придает сил и энергии на весь год. Желаю всем нам спокойного начала учебного года“, - добавил вице-мэр.

В новом учебном году работу в отремонтированном здании начнет коллектив Таллиннской музыкальной школы, сейчас ведутся работы по реновации в Таллиннской Мустамяэской школе по интересам, они должны завершиться весной 2024 года. Этой осенью начинается реконструкция Таллиннской художественной школы, учебная работа в этом году будет проходить по адресу Эндла, 22.

Исходя из стратегии развития Таллинна-2035, а также в связи с тем, что город в 2023 году будет носить титул Зеленой столицы Европы, начинающийся учебный год в учебных заведениях Таллинна посвящен природе и бережному отношению к окружающей среде. Будут реализованы различные тематические общие инициативы, проведены конкурсы среди школьников и образовательные программы для педагогов.

В этом году, согласно прогнозам, в таллиннские школы отправятся 48 589 детей и подростков, что в сравнении с прошлым годом больше примерно на 1350 учеников. За последние десять лет общее число школьников возросло более чем на 11 600 человек.

В первый класс в Таллинне отправятся 3868 ребят, то есть примерно столько же, сколько в прошлом году. Однако тенденция показывает сокращение числа первоклассников, так как рождаемость снизилась. В десятые классы в Таллинне пойдут 3715 учеников, что почти на 100 больше, чем в прошлом году, в общей сложности гимназистов будет 10 509, что примерно на 300 больше, чем в прошлом году. Данные о числе учеников будут уточнены к 10 сентября, когда школы передадут данные в Эстонскую образовательную инфосистему (EHIS).

Весной Таллиннские школы приняли в общей сложности 1065 учеников из Украины. Из них 608 летом были определены как кандидаты в конкретные классы. За лето в Таллиннский департамент образования поступило около 1200 заявлений о желании продолжить неоконченное в Украине образование в таллиннских школах. При определении детей из числа военных беженцев в школы следят за тем, чтобы доля украинцев в классе не превышала 7% от общего числа школьников.

В столице в общей сложности 195 муниципальных учебных заведений, в их числе 125 детских садов, 57 общеобразовательных школ, 10 школ по интересам, Таллиннское Коплиское профессиональное училище, Таллиннский центр консультирования по вопросам обучения и Таллиннский Дом учителя. Таллиннские детские сады посещает около 21 200 малышей. В Муниципальных школах по интересам учится примерно 9100 ребят. В детских садах и школах работают примерно 6000 учителей, а также опорные учителя, директора и другие работники сферы образования.