Английский клуб должен заплатить миллионы за погибшего футболиста

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию валлийского клуба „Кардифф“ на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об обязательной выплате французскому „Нанту“ первого платежа в размере €6 млн за трансфер аргентинского игрока Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе в январе 2019 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба CAS.

Трансферная стоимость аргентинца Сала составила 17 миллионов евро, но решение CAS касалось только первой части платежа.

В клубе „Кардифф Сити“ уже заявили, что недовольны решением и планируют подать апелляцию. Кроме того, валлийский клуб заявил, что не будет выплачивать требуемую сумму до тех пор, пока дело не будет окончательно решено.

Самолет, на котором 28-летний Сала вылетел из Нанта в Кардифф, пропал с радаров 21 января 2019 года. Спасательная операция не принесла никаких результатов и была свернута через трое суток. Семья футболиста объявила сбор средств для продолжения поисков, обломки самолета и тело футболиста были обнаружены на морском дне 3 февраля 2019 года.

Расследование авиакатастрофы показало, что пилот на самом деле не имел права управлять небольшим самолетом Piper Malibu и не имел разрешения на ночной полет.