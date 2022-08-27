Украинка обнаружила свою фотографию с детьми в вышиванках на билборде в поддержку аннексии Херсона

Несколько недель семья провела в Западной Украине, но потом вернулась домой, в Боярку. Все это время Анна продолжала заниматься фотографией: „Сейчас такая жизнь, что все статьи иллюстрируются фотографиями, и они нужны. [Я решила, что] надо фотографировать наших детей, чтобы наши дети были на фотографиях. Украинские дети. Не какие-то там из студии дети, а те дети, которые действительно все это уважают, поют украинские песни. Чтобы это было про Украину“.

Сын Анны Ярослав, которому вот-вот должно было исполниться шесть, успокаивал себя аудиокнигами. „Мы ему говорили: „Ярик, иди в укрытие“. Укрытие так укрытие. Он берет телефон и слушает аудиосказки. Для него „укрытие“ значило, что он включает сказки и ему нормально“, - вспоминает Анна в разговоре с Би-би-си.

Новость о том, что Россия пришла с войной в Украину, застала семью Анны в Боярке в Киевской области. Первые дни войны семья оставалась дома: спали с телефонами в руках, просыпаясь каждые полчаса, в случае опасности шли в укрытие. Подвала в доме не было, поэтому сидеть приходилось под лестницей.

„ Россия здесь навсегда!“, „Херсон - навеки с Россией“, „Херсон - русский город“, - фотографии билбордов с такими лозунгами через несколько недель опубликовал пророссийский паблик Херсон.ру. В изображениях на билборде Анна узнала свои фотографии - за спины детям прифотошопили российский флаг, а цветы рапса заменили на цветочный луг.

Это была не первая фотосессия с национальной символикой, которую она опубликовала после начала войны, но именно эти кадры с детьми в вышиванках Анна обнаружит на билбордах в оккупированном Херсоне.

Пасичник - профессиональный фотограф и зарабатывает в том числе продажей своих работ на фотостоках (фотобанках). Ту фотоссесию Анна тоже выложила на сайт для продажи фотографий. „Дети просят поддержки для Украины“, - значилось в описании фото по-английски.

В мае Анна Пасичник опубликовала в „Инстаграме“ фотосессию со своим сыном и его лучшей подругой - дети стояли на рапсовом поле в Киевской области в вышиванках.

„Тут даже не о деньгах речь шла, я больше всего хотела, чтобы были украинские дети, украинские люди, украинская природа, вот мы, украинцы. Я везде писала (там же нужно подписывать фотографию): „Остановите войну“, „привлечь внимание мира к войне“ и так далее“, - объясняет она.

Ту самую фотосессию Анна сняла ко Дню вышиванки 15 мая в Киевской области - вместе с сыном и его подругой: „Мы поехали к нашим родственникам в село, увидели по дороге это цветущее рапсовое поле. Оно было таким чудесным, желтым, и это небо...“

„А эта девочка, наша подружка, она очень любит фотографироваться, и она постоянно спрашивала меня: „Аня, когда пойдем фотографироваться?“ Ее родители были „за“. Мы поехали с большим флагом, мы там фотографировались именно в вышиванках, и основной мотив был - День вышиванки“, - объясняет девушка.

После фотосессии Анна выложила на „Шаттерсток“ несколько фотографий - на одной из них ее сын Ярослав и его подруга стоят в вышиванках на рапсовом поле, на другой - сама Анна обнимает девочку на том же поле.

То, что ее фотографии используются на пропагандистском билборде, Анна узнала из чата фотографов: „Чувства были очень плохие. Я рыдала, я вообще не знаю, что меня остановило, - вообще хотела портфель удалять из этих стоков. Больше вообще ничего общего не иметь. А потом подумала: а как же я удалю, а потом нужно будет доказывать, что это мои фотографии“.

„Они не понимают, что они на святое позарились. Во-первых, это дети наши, за которых мы воюем, это будущее наше. А второе - это вышиванка, - говорит Анна. - У них же нет такого, это только у нас вышиванка - это просто до мурашек, это наш генетический код. Ты надеваешь ее и чувствуешь себя самой красивой“.

Би-би-си обратилась к оккупационным властям Херсонской области с просьбой прояснить происхождение билбордов с фотографиями Анны и ожидает ответа.

Агитация в оккупированном Херсоне