Что делать, если вы узнали, что коллеге платят больше: это дискриминация или нет?(3)
Жительница Таллинна Наталья возмущена: „Я работаю на заводе. Недавно к нам набрали новых работниц. Работа простая, особой квалификации не требует. Но с годами я научилась все это делать быстро и на автомате. На перекуре мы разговорились с девочками, и они стали жаловаться: „Вот, платят всего семь евро в час, на жизнь катастрофически не хватает!“ Я столько лет тут проработала, и мне платят пять евро в час. А новенькие пришли, им семь. Это нормально?“ „МК-Эстония“ узнала, считается ли это дискриминацией на рабочем месте.
Наталья признается, что у нее просто глаза на лоб полезли от этой новости, и она потом пару ночей не могла нормально спать – так обидно было!
„Я думала, мой начальник ценит опыт и скорость, сколько работник может сделать позиций за час, – делится она. – Оказывается, нет. Важно то, откуда человек“.
Больше всего ее возмущает, что, когда отправить заказ нужно быстро, „старенькие“ сотрудники работают так, что пар из ушей, а новенькие медленно перебирают руками.
„У них позиция такая: если что, нам помогут, – делится возмущенная женщина. – И при этом они получают по семь евро в час!“
Равная оплата труда
Владимир Лыгачев, ведущий руководитель отдела юридической консультации Трудовой инспекции, комментирует ситуацию так: „Статья 3 Закона о трудовом договоре (далее ЗТД) подчеркивает важность равного обращения в трудовых отношениях. Данная статья обязывает работодателя учитывать нормы и положения Закона о равном обращении (ЗРО) и Закона о гендерном равноправии (ЗГР). Оба закона применимы и к трудовым отношениям“.
Юрист объясняет: дискриминация – это когда с одним человеком обращаются хуже, чем с другим человеком, находящимся в аналогичной ситуации, на основании его характеристик, таких как пол, национальность, раса, цвет кожи, религия, убеждения, возраст, инвалидность или сексуальная ориентация.
„Соглашение об оплате труда является индивидуальным соглашением между работником и работодателем, и не все работники всегда должны получать равное вознаграждение. Однако, согласно статье 3 ЗТД, работодатель должен обеспечивать защиту работников от дискриминации в трудовых отношениях, то есть следовать принципу равного обращения и поощрять равенство в соответствии с ЗРО и ЗГР“, – объясняет специалист.
Исходя из законодательства, запрещается дискриминация лиц при заключении трудового договора, при установлении условий труда, отдаче распоряжений, оплате труда, при назначении или избрании на должность, при прекращении трудовых отношений и т. д.
„Женщины и мужчины должны получать равную оплату за равный труд. Такое обязательство вытекает из ЗГР, согласно которому, действия работодателя также считаются дискриминационными в случаях, если он устанавливает для работника или работников одного пола менее благоприятные условия оплаты труда или предоставления и получения благ, связанных с трудовыми отношениями, по сравнению с работником или работниками другого пола, выполняющими ту же или равноценную работу“, – подчеркивает Владимир Лыгачев.
Таким образом, соглашение о вознаграждении между работником и работодателем должно соответствовать конкретным задачам и не зависеть от пола работника.
Что делать?
„Поэтому, прежде чем ответить на вопрос, дискриминируют ли Наталью или нет, необходимо сперва установить сам факт неравного обращения по каким-либо признакам, затем необходимо
оценить возможную обоснованность данного неравного обращения, то есть имеется ли для него разумная причина“, – объясняет алгоритм действий юрист.
Надо помнить: даже если другим работникам по объективным причинам выплачивается большее вознаграждение за труд, то здесь может и не быть неравного обращения, поскольку в трудовых отношениях действует принцип свободы заключения договора, то есть стороны имеют права заключать соглашения, в том числе и о заработной плате, на подходящих им условиях.
„В понятии ЗТД важно значение/концепция заработной платы, которое в свою очередь исходит из статьи 5 ЗТД, на основании которой это – выплачиваемое за работу вознаграждение, которое было оговорено с работником при заключении его трудового договора, – подчеркивает Владимир Лыгачев. – Согласно статье 29 части 6, не допускается выплата работнику вознаграждения за труд, размер которого ниже минимальной ставки, установленной Правительством Республики“.
Юрист советует: если работник подозревает, что ему или ей не платили равную оплату за равный труд, он или она имеет право попросить работодателя объяснить основу для расчета заработной платы и получить другую необходимую информацию, на основании которой он может определить, имела ли место дискриминация.
„Таким образом, если разница в заработной плате не исходит из вышеперечисленных причин, а основанием для разницы в заработной плате работника является квалификация работника, его опыт или качество работы и т. д., то в таком случае факта дискриминации или неравного обращения работников может и не быть. В то же время, во избежание споров или конфликтов работодателем должны быть установлены ясные и понятные работникам критерии для начисления и назначения заработных плат“, – подытоживает Владимир Лыгачев.