Что делать, если вы узнали, что коллеге платят больше: это дискриминация или нет?

Наталья признается, что у нее просто глаза на лоб полезли от этой новости, и она потом пару ночей не могла нормально спать – так обидно было!

„Я думала, мой начальник ценит опыт и скорость, сколько работник может сделать позиций за час, – делится она. – Оказывается, нет. Важно то, откуда человек“.

Больше всего ее возмущает, что, когда отправить заказ нужно быстро, „старенькие“ сотрудники работают так, что пар из ушей, а новенькие медленно перебирают руками.

„У них позиция такая: если что, нам помогут, – делится возмущенная женщина. – И при этом они получают по семь евро в час!“

Равная оплата труда

Владимир Лыгачев, ведущий руководитель отдела юридической консультации Трудовой инспекции, комментирует ситуацию так: „Статья 3 Закона о трудовом договоре (далее ЗТД) подчеркивает важность равного обращения в трудовых отношениях. Данная статья обязывает работодателя учитывать нормы и положения Закона о равном обращении (ЗРО) и Закона о гендерном равноправии (ЗГР). Оба закона применимы и к трудовым отношениям“.

Юрист объясняет: дискриминация – это когда с одним человеком обращаются хуже, чем с другим человеком, находящимся в аналогичной ситуации, на основании его характеристик, таких как пол, национальность, раса, цвет кожи, религия, убеждения, возраст, инвалидность или сексуальная ориентация.

„Соглашение об оплате труда является индивидуальным соглашением между работником и работодателем, и не все работники всегда должны получать равное вознаграждение. Однако, согласно статье 3 ЗТД, работодатель должен обеспечивать защиту работников от дискриминации в трудовых отношениях, то есть следовать принципу равного обращения и поощрять равенство в соответствии с ЗРО и ЗГР“, – объясняет специалист.

Исходя из законодательства, запрещается дискриминация лиц при заключении трудового договора, при установлении условий труда, отдаче распоряжений, оплате труда, при назначении или избрании на должность, при прекращении трудовых отношений и т. д.