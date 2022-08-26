За рубежом
26.08.2022, 20:16

МИД России приостановил выдачу загранпаспортов

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Российский загранпаспорт
Российский загранпаспорт
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

С сегодняшнего дня в российских дипмиссиях за рубежом заявления на выдачу заграничных паспортов нового поколения не принимаются “ по техническим причинам“.

На сайте Консульского департамента Министерства иностранных дел России говорится, что „по техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)“.

О возобновлении приема заявлений на оформление загранпаспортов нового поколения департамент обещает сообщить дополнительно.

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