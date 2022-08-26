26.08.2022, 20:16
МИД России приостановил выдачу загранпаспортов(41)
ФОТО: | Ekspress Meedia
С сегодняшнего дня в российских дипмиссиях за рубежом заявления на выдачу заграничных паспортов нового поколения не принимаются “ по техническим причинам“.
На сайте Консульского департамента Министерства иностранных дел России говорится, что „по техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет)“.
О возобновлении приема заявлений на оформление загранпаспортов нового поколения департамент обещает сообщить дополнительно.
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