Мэр Таллинна тоже участвует в праздновании годовщины восстановления дипломатических отношений между Исландией и странами Балтии

На торжественной церемонии в доме Хёфди в Рейкьявике присутствовали президенты и первые леди стран Балтии, а также министры иностранных дел и мэры четырех столиц.

По словам мэра Рейкьявика Дагура Б. Эггертссона, дом Хёфди – это особенное место, в котором происходили важные для Исландии и всего мира исторические события.

„Именно здесь 31 год назад президенты наших стран подписали важный документ, согласно которому Исландия стала первой в мире страной, официально признавшей независимость стран Балтии, и в соответствии с которым были восстановлены дипломатические отношения между Исландией и Эстонией, Латвией и Литвой, - сказал Эггертссон. – Признание независимости стран Балтии в 1991 году – один из самых знаменательных дней в истории Исландии, и для меня особая радость и честь приветствовать всех вас здесь“.

Мэр Рейкьявика отметил, что с началом войны на территории Украины исландско-балтийские отношения стали еще крепче.

„Первое, что я тогда сделал, это связался со своими коллегами из балтийских столиц, а затем я посетил Таллинн, Ригу и Вильнюс“, - сказал Эггертссон.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что уже на протяжении столетия Эстонию и Исландию связывают крепкие и дружественные отношения.

„Столицы двух стран и раньше имели тесные связи, но в нынешней ситуации мы еще больше настроены на сотрудничество по части разрешения кризиса. Мы убеждены, что несущая роль в поиске действенных решений международных проблем возложена не только на страны, но и на города“, - сказал Кылварт.

Встреча мэра Рейкьявика Дагура Б. Эггертссона, мэра Таллинна Михаила Кылварта, мэра Риги Мартиньша Стакиса и мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса состоится сегодня вечером.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт с 25 по 27 августа находится с визитом в Исландии, где по приглашению мэра Рейкьявика принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины восстановления дипломатических отношений между Исландией и странами Балтии.