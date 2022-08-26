Бизнес в Нарве надеется на помощь правительства, чтобы выжить при „космических“ ценах на энергию(4)
„Каждый день мы смотрим, по какой цене завтра будет электричество, чтобы угадать, когда нам включать кнопку „пуск“ на наших линиях,“ – говорит Дмитрий Шумин, руководитель текстильного предприятия „Кренгольм“, проходя мимо пустующего оборудования для отделки ткани в цеху. Репортаж о нынешних сложностях бизнеса в Нарве подготовила корреспондент gazeta.ee
В цеху, выпускающем полотна рулогардин, стоят огромные машины, внутри которых проходит весь процесс. В день разговора в середине августа на предприятии работало только несколько производственных линий, наименее энергоемких. Остальные были отключены из-за непомерной цены на электричество.
„Заказы есть, но я, как адекватный руководитель, не могу пустить в работу заказ, когда цены на электричество просто космические,“- говорит Шумин.
С проблемами заоблачной стоимости энергии столкнулись несколько десятков предприятий нарвского технопарка INTEC-NAKRO – особенно наиболее энергоемкие, такие, как „Кренгольм“ и кожевенный завод.
Эти предприятия теперь ждут, какие решения примет эстонское правительство для того, чтобы сделать работу бизнеса более предсказуемой в условиях не только роста цен на энергию, но и огромных скачков цен.
„Какой тут может быть оптимизм у производителей, которые планируют свой бизнес не на завтра-послезавтра, а как минимум на год вперед? Я работаю уже 30 лет директором, за плечами — несколько кризисов. Но в таком затяжном мы еще не находились“, – говорит Александр Брокк, директор кожевенного завода.
„Я не могу понять, почему до сих пор от правительства не слышно, какие шаги оно будет предпринимать“, – говорит Шумин.
Как работают предприятия сейчас
Шумин рассказывает, что его рабочий день начинается с изучения биржевой цены на электроэнергию на завтра. Если цена оказывается 31 цент за квт/ч, он принимает решение остановить большую часть оборудования, поскольку при такой цене отделка тканей становится нерентабельной относительно текущих контрактов из-за высокой себестоимости производства.
Брокк говорит, что в такой ситуации его производство работает с весны. В апреле он уже с тревогой говорил о резком росте цены на электроэнергию, который может стать катастрофическим.
Цена на энергоносители стала бить рекорды в Европе после начала войны России в Украине и снижения поставок энергоносителей в ЕС на этом фоне. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, в июле назвала ситуацию с поставками „энергетическим шантажом“.
Летом ситуация не только не прояснилась, но и стала еще более непредсказуемой.
За нынешний июль счет кожевенного завода за электричество – 0,31 евро за киловатт-час. Если сравнивать счета предприятия с июлем 2021 года, то электричество подорожало на 351%, газ – на 502%.
Кроме того, Брокк говорит, что, если в апреле предприниматели, по крайней мере, были уверены, что поставки энергоносителей им гарантированы, сейчас такой уверенности нет.
Сейчас Министерство экономики подготовило поправки к Закону о природном газе, которые будут определять, каких потребителей в условиях дефицита обеспечат газом в первую очередь, каких – во вторую, а каких и вообще могут не обеспечить.
В приоритете – домохозяйства и критически важные предприятия для страны. Будут ли гарантированы поставки энергоносителей другим – пока не ясно. Что будет с ценой – тоже.
„Какая тут может быть уверенность в завтрашнем дне? Тем более, что наш завод конкурирует не с местными предприятиями, а с мировыми производителями. И те цены на энергоносители, которые действуют в Азии или в Америке, не сопоставимы с нашими“, – поясняет Брокк.
В июле, как обычно, на заводе был коллективный отпуск. Но и с 1 августа предприятие в целях экономии электроэнергии работает не каждый день.
Также Брокк говорит, что от половины заказов пришлось отказаться, чтобы не работать себе в убыток, потому что в прежние цены уже не вписаться. Оставлены только выгодные контракты с теми покупателями, которые готовы акцептировать новые цены. В результате уже сейчас объем производства пришлось сократить на треть. Несмотря на это, к сокращению рабочих мест Александр Брокк пока не готовится.
„Ни одного работника пока не сократил. Все работники у меня – с 20-30-летним стажем. Где потом таких найду? Пока платим им зарплату и ждем, что будет дальше. Хотя света в конце туннеля пока не видим, но надежда умирает последней“, – говорит предприниматель.
Ждут поддержки от государства
Брокк говорит, что очень ждет какой-то поддержки от государства, как было в пандемию, когда сотрудники без работы получали субсидии, а сами предприятия – различные льготы, уменьшающие их накладные расходы. Благодаря этому они выжили.
„Такие, как мы – предприятия, которые работают на экспорт и приносят деньги в страну, тоже должны быть в приоритете у государства“, – говорит он.
Оптимальным решением он считает установку фиксированной верхней планки на энергоносители хотя бы на год: „Сейчас государство приняло решение поддержать бытовых потребителей, установив ценовой „потолок“ для энергоносителей. Но аналогичная поддержка нужна и предприятиям. Сегодня я не могу подписать ни один серьезный контракт, так как не знаю, что будет завтра с газом и электроэнергией.“
Брокк отвечает за весь технопарк Intec-Nakro в Нарве, это несколько десятков промышленных предприятий, где работают в общей сложности около 1000 человек. Intec-Nakro – старейший в Ида-Вирумаа промышленный парк, он действует уже 18 лет.
Но руководитель говорит, что не все предприятия технопарка сейчас находятся в настолько критическом положении, поскольку не все из них энергоемкие.
„Например, швейные производства, которых здесь целых три, выживут. Они не испытывают сейчас особых трудностей, и довольно успешно работают“, – рассказывает руководитель технопарка.
„Надеемся, в первую очередь, на то, что правительство повернется лицом к производителям. Если этого не произойдет, экономика будет трещать по швам“, – говорит Александр Брокк.