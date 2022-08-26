Бизнес в Нарве надеется на помощь правительства, чтобы выжить при „космических“ ценах на энергию

Цена на энергоносители стала бить рекорды в Европе после начала войны России в Украине и снижения поставок энергоносителей в ЕС на этом фоне. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, в июле назвала ситуацию с поставками „энергетическим шантажом“.

Брокк говорит, что в такой ситуации его производство работает с весны. В апреле он уже с тревогой говорил о резком росте цены на электроэнергию, который может стать катастрофическим.

Шумин рассказывает, что его рабочий день начинается с изучения биржевой цены на электроэнергию на завтра. Если цена оказывается 31 цент за квт/ч, он принимает решение остановить большую часть оборудования, поскольку при такой цене отделка тканей становится нерентабельной относительно текущих контрактов из-за высокой себестоимости производства.

„Я не могу понять, почему до сих пор от правительства не слышно, какие шаги оно будет предпринимать“, – говорит Шумин.

„Какой тут может быть оптимизм у производителей, которые планируют свой бизнес не на завтра-послезавтра, а как минимум на год вперед? Я работаю уже 30 лет директором, за плечами — несколько кризисов. Но в таком затяжном мы еще не находились“, – говорит Александр Брокк, директор кожевенного завода.

Эти предприятия теперь ждут, какие решения примет эстонское правительство для того, чтобы сделать работу бизнеса более предсказуемой в условиях не только роста цен на энергию, но и огромных скачков цен.

С проблемами заоблачной стоимости энергии столкнулись несколько десятков предприятий нарвского технопарка INTEC-NAKRO – особенно наиболее энергоемкие, такие, как „Кренгольм“ и кожевенный завод.

„Заказы есть, но я, как адекватный руководитель, не могу пустить в работу заказ, когда цены на электричество просто космические,“- говорит Шумин.

В цеху, выпускающем полотна рулогардин, стоят огромные машины, внутри которых проходит весь процесс. В день разговора в середине августа на предприятии работало только несколько производственных линий, наименее энергоемких. Остальные были отключены из-за непомерной цены на электричество.

Летом ситуация не только не прояснилась, но и стала еще более непредсказуемой.

За нынешний июль счет кожевенного завода за электричество – 0,31 евро за киловатт-час. Если сравнивать счета предприятия с июлем 2021 года, то электричество подорожало на 351%, газ – на 502%.

Кроме того, Брокк говорит, что, если в апреле предприниматели, по крайней мере, были уверены, что поставки энергоносителей им гарантированы, сейчас такой уверенности нет.

Сейчас Министерство экономики подготовило поправки к Закону о природном газе, которые будут определять, каких потребителей в условиях дефицита обеспечат газом в первую очередь, каких – во вторую, а каких и вообще могут не обеспечить.

В приоритете – домохозяйства и критически важные предприятия для страны. Будут ли гарантированы поставки энергоносителей другим – пока не ясно. Что будет с ценой – тоже.

„Какая тут может быть уверенность в завтрашнем дне? Тем более, что наш завод конкурирует не с местными предприятиями, а с мировыми производителями. И те цены на энергоносители, которые действуют в Азии или в Америке, не сопоставимы с нашими“, – поясняет Брокк.

В июле, как обычно, на заводе был коллективный отпуск. Но и с 1 августа предприятие в целях экономии электроэнергии работает не каждый день.

Также Брокк говорит, что от половины заказов пришлось отказаться, чтобы не работать себе в убыток, потому что в прежние цены уже не вписаться. Оставлены только выгодные контракты с теми покупателями, которые готовы акцептировать новые цены. В результате уже сейчас объем производства пришлось сократить на треть. Несмотря на это, к сокращению рабочих мест Александр Брокк пока не готовится.

„Ни одного работника пока не сократил. Все работники у меня – с 20-30-летним стажем. Где потом таких найду? Пока платим им зарплату и ждем, что будет дальше. Хотя света в конце туннеля пока не видим, но надежда умирает последней“, – говорит предприниматель.

Ждут поддержки от государства