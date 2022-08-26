„Нужен разумный компромисс: организовать перевод или дублирование на русский язык“. Депутат нарвского горсобрания - о необходимости вести заседания на эстонском

Александр Ефимов, депутат нарвского горсобрания, заместитель председателя фракции Kesk, на вопрос корреспондента, насколько такое решение правильно для Нарвы, ответил: „Настолько правильно, насколько прав закон“. Он также обозначил вторую сторону этого вопроса: „Не всем горожанам, которые смотрят трансляции с заседаний или приходят послушать депутатов в зал, понятен эстонский язык, и, следовательно, им не понятна суть выступлений депутатов и обсуждений“.

„Конечно, закон соблюдать нужно, но важно думать о том, чтобы горожанам была понятна деятельность городского собрания, - добавил Ефимов. - Нужен разумный компромисс: организовать перевод или дублирование на русский язык“.

Депутат также сказал, что в основном члены горсобрания читают документы на эстонском языке, но иногда делается неофициальный перевод на русский, потому что на нем проще понять суть рассматриваемого вопроса. „Часто такой перевод делается для членов комиссий, в которые входят не только депутаты, но и активные нарвитяне, не знающие в достаточной мере эстонский язык“, - пояснил Александр Ефимов.

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