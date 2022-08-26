Правда ли, что генсек ООН осудил Украину за применение запрещённых мин „Лепесток“?

Новости о заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша начали появляться в заголовках российских СМИ после его пресс-конференции в Нью-Йорке 3 августа. РИА „Новости“ и „Рен-ТВ» написали, что „генсек ООН осудил применение Киевом мин „Лепесток“». А некоторые СМИ добавили, что противопехотные мины такого типа запрещены и что Гутерриш якобы призвал Киев не использовать их против гражданского населения.

ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) — мина нажимного действия советского образца. Из-за своей формы, зелёно-коричневого цвета и небольшого размера получила название „Лепесток“. При взрыве мины значительные ранения получает стопа ноги, часто требуется ампутация. Вероятна смерть от большой потери крови. Эти мины не нужно ставить вручную поштучно — их помещают в кассетный боеприпас и „рассеивают“ по местности. В декабре 1997 года представители 122 государств подписали Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Украина присоединилась к конвенции в 2005 году, а Россия до сих пор её не подписала. Помимо этого документа, Женевские и Гаагские конвенции тоже запрещают использование противопехотных мин и кассетных снарядов в населённых пунктах.

Именно в нарушении этих норм Россия и обвинила Украину — как сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Гуттеришу направили соответствующее письмо. По утверждениям российской стороны, в конце июля 2022 года ВСУ нанесли удар по центру Донецка кассетными боеприпасами, которые были начинены сотнями „Лепестков“. Украинская сторона, в свою очередь, обвинила Россию. Как российские, так и украинские СМИ писали о жертвах среди мирного населения Донецкой области, которые подорвались на этих минах. 15 августа представители самопровозглашённых властей ДНР сообщили, что от „Лепестков“ пострадали 44 мирных жителя.