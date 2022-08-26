Правда ли, что генсек ООН осудил Украину за применение запрещённых мин „Лепесток“?
Согласно заголовкам российских СМИ, Антониу Гутерриш раскритиковал ВСУ за использование мин „Лепесток“ против мирного населения и призвал Киев прекратить эту практику. Мы проверили, действительно ли генсек ООН такое говорил.
Новости о заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша начали появляться в заголовках российских СМИ после его пресс-конференции в Нью-Йорке 3 августа. РИА „Новости“ и „Рен-ТВ» написали, что „генсек ООН осудил применение Киевом мин „Лепесток“». А некоторые СМИ добавили, что противопехотные мины такого типа запрещены и что Гутерриш якобы призвал Киев не использовать их против гражданского населения.
ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) — мина нажимного действия советского образца. Из-за своей формы, зелёно-коричневого цвета и небольшого размера получила название „Лепесток“. При взрыве мины значительные ранения получает стопа ноги, часто требуется ампутация. Вероятна смерть от большой потери крови. Эти мины не нужно ставить вручную поштучно — их помещают в кассетный боеприпас и „рассеивают“ по местности. В декабре 1997 года представители 122 государств подписали Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Украина присоединилась к конвенции в 2005 году, а Россия до сих пор её не подписала. Помимо этого документа, Женевские и Гаагские конвенции тоже запрещают использование противопехотных мин и кассетных снарядов в населённых пунктах.
Именно в нарушении этих норм Россия и обвинила Украину — как сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Гуттеришу направили соответствующее письмо. По утверждениям российской стороны, в конце июля 2022 года ВСУ нанесли удар по центру Донецка кассетными боеприпасами, которые были начинены сотнями „Лепестков“. Украинская сторона, в свою очередь, обвинила Россию. Как российские, так и украинские СМИ писали о жертвах среди мирного населения Донецкой области, которые подорвались на этих минах. 15 августа представители самопровозглашённых властей ДНР сообщили, что от „Лепестков“ пострадали 44 мирных жителя.
3 августа 2022 года состоялась пресс-конференция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В зале присутствовал корреспондент издания РИА „Новости“ Алан Булкаты, который попросил Гутерриша прокомментировать обвинения Россией Украины в применении „Лепестков“: „И второй вопрос касается письма российского представительства, которое было направлено два дня назад. В нём говорится, что украинские вооружённые силы разбрасывают противопехотные мины, так называемые „Лепестки“, в населённых районах Донецка, и это может быть приравнено к терроризму. Что вы можете сказать об этом? Как вы можете на это отреагировать?“
Судя по сообщениям российских СМИ, в ответ на это Гутерриш осудил Украину и призвал прекратить использовать противопехотные мины против мирного населения. На самом же деле Гутерриш в своём ответе не обвинял ни одну из сторон:
„Я не обладаю информацией или конкретными данными по второму вопросу, который вы задали. Единственное, что мы всегда говорим, — это что защита гражданских лиц является основополагающим элементом в любом конфликте и все стороны должны воздерживаться от действий, подвергающих опасности жизнь мирного населения“.
Таким образом, Гутерриш публично не осуждал ВСУ за использование запрещённых мин „Лепесток“. Эту деталь, судя по всему, добавили российские источники, которые априори считают Украину виновной в этом военном преступлении.
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