ПОДКАСТ | Шахматисты о киноляпах: в фильмах за доской все драматично смотрят друг другу в глаза

В интервью мастер спорта Украины по шахматам Константин Лой и мастер ФИДЕ Илья Хайтин рассказали о проходившем в Риге турнире RTU Chess Open. Шахматисты поделились секретами подготовки к турниру, обсудили киноляпы сериала „Ход королевы“ и других фильмов, а также рассказали, с чего начать свой путь в шахматах.

„В фильмах про шахматы положение на доске, как правило, в порядке, но то, как актеры передвигают фигуры, как нажимают на часы, это сразу бросается в глаза, - говорит Константин Лой.

„А еще почему-то в фильмах шахматисты драматично смотрят пристально друг другу в глаза. В жизни это прямо не запрещено, но как правило, так никто не делает“, - добавил Илья Хайтин.

В конце шахматисты поделились мнениями о шансах появления в Эстонии чемпиона мира. “Шанс есть всегда, для этого надо поднимать уровень шахмат в стране, нужно больше турниров и больше заниматься с детьми. Помогла бы шахматная программа, где детей обучает тренер“,- сказал Константин Лой.

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