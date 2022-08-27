Юрист: родители могут потребовать выплату алиментов от своих совершеннолетних детей

„В Эстонии такая практика есть, - отмечает юрист. - Содержание должны предоставлять и родители своим детям, и совершеннолетние дети своим родителям. При этом обращу внимание, что такая обязанность отсутствует у бабушек или дедушек по отношению к внукам и наоборот. Важным условием получения такого содержания является тот факт, что родитель нуждается в помощи, то есть неспособен самостоятельно содержать себя. Следовательно, обращаясь с требованием о подобном содержании, родитель должен доказать свою неспособность“.

„К нам часто обращаются мамы, воспитывающие детей в одиночку, с вопросом: как оградить ребенка от такого нерадивого родителя и избежать получения такого требования. Избежать получения требования невозможно, поскольку оно не зависит от нашего с вами желания, а лишь от желания обращающегося. А вот добиться того, чтобы суд подобное требование не удовлетворил, вполне возможно. Суд может освободить от выплаты алиментов родителю в случае крайней несправедливости требования, прежде всего, если: 1) потребность в помощи на получение содержания возникла у родителя вследствие его собственного неразумного поведения; 2) родитель грубо нарушал свои обязанности по предоставлению содержания своему ребенку; 3) родитель виновен в совершении умышленного преступления против ребенка, его родственников или свойственников“.