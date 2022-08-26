Мечта любителя музыки: колонка Bang & Olufsen в цветах украинского флага

Чтобы поддержать эту инициативу, люксовый датский аудиобренд Bang & Olufsen создал ограниченную серию своих культовых беспроводных колонок Beosound 2 в цветах украинского флага. Благодаря акустической технологии линз в коническом корпусе колонки создается звук, распространяющийся на 360 градусов, который наполняет всю комнату. Сейчас Beosound 2 – это не только выдающийся звук, но и возможность оказать свою поддержку Украине.

Первая колонка была представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вторую Владимир Зеленский подарил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, когда тот в День независимости Украины посетил Киев.

Все собранные пожертвования будут направлены на приобретение рентгеновских аппаратов типа С-дуга. Такие устройства помогают врачам быстро диагностировать переломы, значительно увеличивают процент успешных операций и сохраняют жизни многих людей, поскольку осколочные раны и переломы одни из наиболее частых видов ранений, которые получают жертвы войны в Украине.

В завершение сбора средств 10 случайно выбранных победителей получат колонки Bang & Olufsen Beosound 2 из лимитированной серии в цветах украинского флага.

Как принять участие в розыгрыше, чтобы выиграть колонки?

Вы можете поддержать Украину и принять участие в розыгрыше, посетив официальный сайт https://donorbox.org/bang-olufsen и жертвуя на приобретение рентгеновских аппаратов типа С-дуга.

Лотерея проводится с 16 по 31 августа, а победители будут определены 1 сентября. Для участия в розыгрыше достаточно сделать пожертвование в размере 10, 100 или 1000 евро. Чем больше пожертвований, тем больше возможность выиграть уникальную колонку! Количество взносов одного участника не ограничено.

Результаты лотереи будут опубликованы на официальном сайте платформы UNITED24.

О Bang & Olufsen