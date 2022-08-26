Скандал за скандалом в спорте! Очередные обвинения в групповом изнасиловании

Новичка клуба Национальной футбольной лиги (NFL, профессиональная лига американского футбола в США) „Баффало Биллс“, лучшего игрока студенческой лиги 2021 года Мэтта Арайзу обвинили в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает ESPN.



Гражданский иск подан к 22-летнему игроку „Баффало“ и двум футболистам команды Университета Сан-Диего, за которую Арайза выступал до перехода в NFL. В нем говорится, что во время вечеринки в прошлом октябре Арайза привел девушку в комнату, где уже находились трое других парней, и они несколько раз изнасиловали несовершеннолетнюю в течение полутора часов, пишет РБК.



Пострадавшая предполагает, что ее перед этим опоили. Девушка также сообщила, что у нее вырвали украшения для пирсинга из носа, уха и пупка. На следующий день она заявила об изнасиловании в полицию Сан-Диего. Пока под стражу никого не брали, дело находится на рассмотрении в прокуратуре.

Адвокат Арайзы назвал иск „вымогательством“, связанным с переходом игрока в NFL. При этом он отметил, что представляет интересы футболиста не по гражданскому иску от девушки, а по возможному уголовному делу, связанному с изнасилованием.



В „Баффало“ заявили, что проинформированы о поданном иске к игроку и изучат эту ситуацию.



NFL отказалась от комментариев. Отмечается, что лига не сможет наказать игрока за нарушение правил поведения, поскольку на момент совершения предполагаемого преступления тот еще не был задрафтован.



Арайза в прошлом году стал обладателем Премии Рэя Гая как лучший игрок в студенческий футбол. Он получил прозвище „бог панта“ (удар по мячу с целью ухудшить позицию на поле для соперников) за способность посылать мяч на расстояние более 80 м.



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