МНЕНИЕ | Отказ в выдаче виз россиянам не поможет уничтожить режим Путина
Совершенно не понятно, каким образом студенты из России, живущие в Эстонии уже несколько лет, представляют угрозу безопасности Эстонии. А если они представляют угрозу, то почему им раньше выдали виды на жительство? - пишет житель Таллинна Алексей Епифанов в своей колонке для RusDelfi.
Недавно правительство Эстонской Республики утвердило санкцию, которая ограничивает возможность граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения или для работы в Эстонии. Это очень странное и совершенно неожиданное решение. Все помнят, что в марте-апреле, когда правительство вводило первые визовые ограничения для россиян, министр внутренних дел и представители некоторых партий уверяли, что находящимся в Эстонии на законных основаниях гражданам России нечего опасаться и можно спокойно ходатайствовать о продлении имеющегося вида на жительства или изменении основания для пребывания в Эстонии. Все поверили этим заявлениям и, несмотря на высказывание нового министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса о том, что „русским здесь негде учиться“, многие решили начать или продолжить обучение в эстонских ВУЗах. Потому что каждый сам решает, где и чему учиться.