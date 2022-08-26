МНЕНИЕ | Отказ в выдаче виз россиянам не поможет уничтожить режим Путина

Недавно правительство Эстонской Республики утвердило санкцию, которая ограничивает возможность граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения или для работы в Эстонии. Это очень странное и совершенно неожиданное решение. Все помнят, что в марте-апреле, когда правительство вводило первые визовые ограничения для россия н, министр внутренних дел и представители некоторых партий уверяли, что находящимся в Эстонии на законных основаниях гражданам России нечего опасаться и можно спокойно ходатайствовать о продлении имеющегося вида на жительства или изменении основания для пребывания в Эстонии. Все поверили этим заявлениям и, несмотря на высказывание нового министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса о том, что „русским здесь негде учиться“, многие решили начать или продолжить обучение в эстонских ВУЗах. Потому что каждый сам решает, где и чему учиться.

В начале августа, когда все уже знали результаты вступительных экзаменов, оказалось, что никто не сможет получить вид на жительство для учебы или работы. И совсем не хочется верить, что правительство Эстонии нас обмануло, а эстонское государство не в состоянии отвечать за свои слова и решения. Конечно, страна Европейского союза в соответствии с принципами визового кодекса может отказать в визе, если заявитель представляет угрозу общественному порядку, национальной безопасности или международным отношениям. Но совершенно не понятно, каким образом студенты из России, живущие в Эстонии уже несколько лет, представляют угрозу безопасности Эстонии. А если они представляют угрозу, то почему им раньше выдали виды на жительство? И почему одни студенты представляют угрозу уже в этом году, а другие только в следующем, когда закончится срок действия вида на жительство?