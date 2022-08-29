29.08.2022, 09:25
В новом учебном году постараются избежать дистанционного обучения
Самая большая ответственность - на школьном руководстве
ФОТО: | Ekspress Meedia
Скоро начнется новый учебный год, когда самая большая ответственность за борьбу с вирусной ситуацией ляжет на директоров школ.
Местное самоуправление также играет роль в принятии решений, если ситуация с коронавирусом угрожает выйти из-под контроля, но Министерство образования предполагает, что школы могут оценивать ситуацию самостоятельно и сами принимать решения, консультируясь с Департаментом здоровья, объяснил кризисный руководитель Министерства образования и науки Рейн Санник.