Новости Эстонии
29.08.2022, 09:25

В новом учебном году постараются избежать дистанционного обучения

 
Самая большая ответственность - на школьном руководстве
В школах будут тестировать дважды в неделю
В школах будут тестировать дважды в неделю
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Скоро начнется новый учебный год, когда самая большая ответственность за борьбу с вирусной ситуацией ляжет на директоров школ.

Местное самоуправление также играет роль в принятии решений, если ситуация с коронавирусом угрожает выйти из-под контроля, но Министерство образования предполагает, что школы могут оценивать ситуацию самостоятельно и сами принимать решения, консультируясь с Департаментом здоровья, объяснил кризисный руководитель Министерства образования и науки Рейн Санник.

И далее важно делать все, чтобы школы оставались открытыми, особенно избегая дистанционного обучения для младших классов и учащихся, нуждающихся в поддержке, - отметил Санник.

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