В новом учебном году постараются избежать дистанционного обучения

Местное самоуправление также играет роль в принятии решений, если ситуация с коронавирусом угрожает выйти из-под контроля, но Министерство образования предполагает, что школы могут оценивать ситуацию самостоятельно и сами принимать решения, консультируясь с Департаментом здоровья, объяснил кризисный руководитель Министерства образования и науки Рейн Санник.