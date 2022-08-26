МНЕНИЕ | Будущее Нарвы: вечная фига в кармане или шанс к взаимопониманию?

После связанных с переносом нарвского танка событий стали раздаваться голоса, что нарвские депутаты, якобы, не справились с задачей по избавлению от советского наследия собственными силами, а потому были вынуждены вмешаться центральные власти. Более того, некоторые рекомендовали и вовсе подумать о смене народных избранников на тех, кто проявил бы большее стремление к сотрудничеству с Таллинном.

Наверное, для демократического государства предписывать населению, за кого ему следует голосовать на выборах, не совсем правильно. И всё же уверенно сказать, что нынешние народные избранники в полной мере способствуют развитию города и его взаимодействию с центральными властями также вряд ли можно. Скорее наоборот. Нарва уже долгие годы остаётся местом, куда из Таллинна, как правило, приезжают улаживать внутренние разборки, препятствующие и привлечению достаточных инвестиций, и в принципе гармоничному развитию региона.