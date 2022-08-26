26.08.2022, 13:37
МНЕНИЕ | Будущее Нарвы: вечная фига в кармане или шанс к взаимопониманию?(3)
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После связанных с переносом нарвского танка событий стали раздаваться голоса, что нарвские депутаты, якобы, не справились с задачей по избавлению от советского наследия собственными силами, а потому были вынуждены вмешаться центральные власти. Более того, некоторые рекомендовали и вовсе подумать о смене народных избранников на тех, кто проявил бы большее стремление к сотрудничеству с Таллинном.