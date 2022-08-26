Таллинский „Космос“ одержал вторую победу в предварительном раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА

Предварительный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футзалу проходит в спортивном зале Калев с 25 по 28 августа. В предварительном раунде встретятся чемпионы Эстонии, Словакии, Ирландии и Уэльса.

В четверг, столичный „Космос“ в первом туре одержал уверенную победу над ирландским „Блу Мэджиком“ - 8:3. В пятницу, во втором туре они обыграли валлийский клуб „Кардифф“ со счетом 7:0.

Словацкий „Лученец“ в первом туре обыграл „Кардифф“ из Уэльса со счетом 6:3, а в пятницу словацкий клуб обыграл „Блу Мэджиком“ 2:1.

Эстонской команде еще предстоит встретиться с „Лученец“ (Словакия). Эта встреча состоится в воскресенье.

Из предварительного турнира в основной турнир могут пройти только победители подгрупп, для которых соревнования продолжатся в октябре.

Расписание матчей:

28 августа, воскресенье

15.30 Кардифф (Уэльс) - Блю Мэджик (Ирландия)

18.30 Космос (Эстония) - Лученец (Словакия), прямая трансляция



