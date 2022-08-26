ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Эстония принимает предварительный раунд Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу

Предварительный раунд Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу проходит в спортивном зале Калев с 25 по 28 августа. В предварительном раунде встретятся чемпионы Эстонии, Словакии, Ирландии и Уэльса. Сегодня чемпион Эстонии „Космос“ встретится с валлийским клубом „Кардифф“, который Delfi будет транслировать в прямом эфире.