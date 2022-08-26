ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Эстония принимает предварительный раунд Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу
Вчера в таллиннском спортивном зале „Калев“ стартовал предварительный турнир Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, в котором принимает участие эстонский клуб „Космос“. Прямая трансляция сегодняшнего матча начнется в 19:30.
Предварительный раунд Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу проходит в спортивном зале Калев с 25 по 28 августа. В предварительном раунде встретятся чемпионы Эстонии, Словакии, Ирландии и Уэльса. Сегодня чемпион Эстонии „Космос“ встретится с валлийским клубом „Кардифф“, который Delfi будет транслировать в прямом эфире.
В четверг, столичный „Космос“ в первом туре одержал уверенную победу над ирландским „Блу Мэджиком“ - 8:3.
В другом матче словацкий „Лученец“ обыграл „Кардифф“ из Уэльса со счетом 6:3.
Расписание матчей:
26 августа, пятница
16.30 Блю Мэджик (Ирландия) - Лученец (Словакия)
19.30 Космос (Эстония) - Кардифф (Уэльс), прямая трансляция
28 августа, воскресенье
15.30 Кардифф (Уэльс) - Блю Мэджик (Ирландия)
18.30 Космос (Эстония) - Лученец (Словакия), прямая трансляция