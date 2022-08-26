ВИДЕО | Синявский забил победный гол и сыграет в еврокубках, куда пробились и другие эстонские футболисты

Клуб „Словацко“ вышел в основной турнир Лиги конференций, одержав победу по сумме двух встреч 4:0, а Синявский в двухматчевом противостоянии забил 2 гола.

Эстонский футболист, начавший ответную встречу на скамейке запасных, вышел на поле на 65-й минуте, а уже через десять минут забил победный гол с точной передачи Яна Калабишки.

Видео гола Синявского:

В групповую часть Лиги конференции также прошёл румынский клуб ФКСБ, за который играет центральный защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм. Клуб ФКСБ вчера на выезде обыграл „Викинг“ со счетом 3:1 и 4:3 по сумме двух встреч. Тамм отыграл весь матч и в конце первого тайма заработал желтую карточку.

В решающем матче плей-офф Лиги Европы успеха добился швейцарский клуб „Цюрих“, в котором играет Кароль Метс. Он обыграл в ответной встрече шотландский „Хартс“ со счетом 1:0. Поскольку „Цюрих“ одержал победу со счетом 2:1 в первой игре, то швейцарская команда вышла в групповой этап Лиги Европы, победив с общим счетом 3:1. Метс отыграл весь матч.

Ереванский футбольный клуб „Пюник“, в котором играет Никита Баранов, в серии пенальти проиграл со счетом 2:3 (после 0:0 в основное и дополнительное время) молдавскому клубу „Шерифф“ плей-офф Лиги Европы. „Пюник“ продолжит путь в групповой стадии Лиге конференций. Баранов, восстанавливающийся после травмы, на поле не вышел.