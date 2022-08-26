Братья Байрактар: деньги не приоритет, наша поддержка на стороне Украины

Кроме производства, он активно занимался политикой, благодаря чему познакомился с нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (правда, тогда он им еще не был).

Халук говорит, что любовь к авиации привил ему именно отец, который был пилотом-любителем. Оздемир Байрактар в 1984 году создал компанию по производству запчастей для автомобилей.

В разговоре Халук часто упоминает отца Оздемира Байрактара, который скончался в прошлом году. В интервью об отце вспоминает и средний брат Сельчук, который работает техническим директором компании и считается „архитектором дронов Bayraktar“.

А первым делом он с гордостью показал государственный орден „За заслуги“, который получил в Киеве из рук президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году.

В его кабинете светло, на стене висит картина украинской хаты из янтаря, на журнальном столике мягкая игрушка - беспилотник Bayraktar TB2 с трезубцем.

Самый первый кабинет у старшего брата - Халука. В компании он занимает должность СЕО, генерального директора.

Кабинеты шли по старшинству, как бы напоминая о том, что мы находимся в консервативной Турции, где семье придают большое значение.

Дверь в его кабинет была открыта, и в клубе сигаретного дыма нам удалось увидеть большой турецкий флаг и герб Османской империи на стене.

Интервью у нас было согласовано с двумя старшими, как оказалось, младший брат Ахмет не публичен и, по словам пресс-службы, не занимается беспилотниками.

На втором этаже три кабинета подряд - по одному для каждого из братьев.

При входе для сотрудников выставлен большой выбор бесплатных книг по истории Османской империи, а рядом - книги о том, как правильно делать намаз. Мало кабинетов и много открытого пространства. Ощущение, что мы находимся в университете, придают и сами сотрудники - средний возраст, по словам братьев, 29 -30 лет.

Мы встретились с братьями Байрактар в их офисе в отдалённом районе Стамбула. Территория и само здание больше напоминают кампус западного университета, а не компанию, где производят военные беспилотники, изменившие ход войн в разных районах мира.

На вопрос, почему военные дроны были названы их фамилией, братья отвечают, что Байрактар в переводе с турецкого означает „знаменосец“ и они посчитали это название идеально подходящим для их дронов.

Одной из главных составляющих их успеха считают постоянное общение с турецкими солдатами, реальным участниками боевых действий, что, по их словам, помогает обновлять дроны в соответствии с требованиями и нуждой военных.

Братья говорят, что производство беспилотников начинали с очень маленькой командой инженеров и вкладывали в компанию лишь личные средства.

Закончив учёбу, вернулись на родину, чтобы „развить технологические способности своей страны“ и начали работать в компании отца Baykar.

Оба брата получили высшее образование в Турции и США, где Сельчук специализировался на производстве беспилотников.

Сельчук в то время учился в одном из самых престижных лицеев страны - американском колледже Роберт в Стамбуле.

По словам братьев, семья Байрактар всегда жила „на производстве“, и они с самого детства приучились к работе на фабрике: помогали с программированием станков и совмещали это с учёбой в школе.

Сельчук отмечает, что после брака появилось больше политической критики, но жизнь его мало изменилась.

„Мы запустили производство БПЛА еще в 2000-х годах, и в некотором смысле этому посвятили свои жизни мой отец, брат, мама, да и я сам“, - говорит он. Свадьба с дочерью Эрдогана была в 2016 году, напоминает Сельчук, и к тому времени первые беспилотники, Mini и Bayraktar TB1, уже были разработаны.

А в 2016 году два политика с родственными взглядами породнились официально: Сельчук женился на дочери Эрдогана Сюмейе. И это вызвало у многих в Турцию критику, что связь с главой страны стала основой процветания семейного бизнеса.

Оба были членами запрещенной в 1998 году исламистской Партии благоденствия. Власти посчитали, что партия подрывает светские ценности, на которых основана современная Турция первым президентом республики Кемалем Ататюрком. Впоследствии партия перерегистрировалась под именем Партии справедливости и развития, и теперь является правящей партией Турции.

„Системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года, - напоминает он. - В то же время с Украиной были подписаны очень важные проекты в оборонной промышленности, которые будут способствовать нашему сотрудничеству в различных технологических областях“.

Халук говорит, что власти Украины обращались ко многим странам с просьбой передать беспилотники, однако, по его словам, лишь Турция согласилась на сделку.

Сотрудничество Baykar с Украиной началось до полномасштабного вторжения России в Украину. После того, как Россия аннексировала украинский Крым и начала военную поддержку так называемых „ДНР“ и „ЛНР“, Киев начал искать разные способы защиты.

Он добавил, что Украина борется за свободный мир. А Сельчук назвал российское вторжение в Украину „несправедливой и незаконной войной“, а украинский народ благородным.

На вопрос, что он чувствует от того, что „Байрактары“ стали для украинцев своеобразным символом свободы, Халук отметил, что гордится тем, что разработанные ими технологии поддерживают Украину в борьбе за независимость.

Братья открыто поддерживают Украину и уже несколько раз бесплатно передавали дроны украинским военным, а собранные волонтёрами деньги направляли на нужды украинских беженцев.

Видео того, как эти дроны уничтожают российскую бронетехнику, разлетелись по всему миру. А для украинцев турецкие дроны стали своеобразным символом сопротивления российской агрессии. Про них начали писать песни, в их честь называют детей и домашних питомцев, и постепенно слово „Байрактар“ заняло свою нишу в популярной культуре страны и украинской диаспоры по всему миру.

Тут мы плавно перешли в разговоре к теме войны в Украине, где дроны Bayraktar ТВ2 активно используются украинской армией против российских войск.

Халук же на вопрос, что для них лично значит „Байрактар“, ответил, что хочет, чтобы дроны внесли свою лепту в создание более справедливого и равноправного мира.

„Мы хотели быть знаменосцами в области авиации, где происходит смена парадигмы“, - говорит Сельчук.

По словам Халука, специалисты компании обучили многих украинских военных управлять дроном Bayraktar TB2, а недавно в результате российской атаки погиб подружившийся с братьями офицер украинской армии - оператор БПЛА: он скончался в результате ранения.

Представители компании Baykar присутствовали на его похоронах, и братья хотят помочь его семье.

„Когда началась война, мы отправили десять грузовиков гумпомощи, будь то продовольственная помощь, детское питание или предметы гигиены. Украина - это страна, с которой у нас тесные отношения. Мы разделяем боль украинцев и ценим их успешную защиту своей земли и их героическую борьбу“, - говорит Халук.

Все это звучит благородно, но есть критики, которые указывают, что Украина - это всего лишь рынок сбыта, куда Baykar продает свое оружие. Что отвечают им братья Байрактар?

Халук не скрывает, что коммерческие интересы присутствуют. Но с начала войны компания приложила много сил для сотрудничества с Украиной. „Для нас приоритетом является установление крепких отношений и развитие сотрудничества, которое принесёт пользу обеим сторонам“, - уверен он.

Да, подтверждает он, с началом российской войны в Украине интерес к дронам „Байрактар“ вырос, выросли и продажи. До войны в Украине, дроны успешно использовались Азербайджаном в войне с Арменией в Нагорном Карабахе, а также в Сирии и Ливии. И часто по ту сторону конфликта была Россия.

„Деньги не являются приоритетом“

Была ли реакция со стороны России? - вопрос напрашивается сам собой.

„Мы компания, которая разрабатывает технологии, - говорит Халук. - У нас свои цели. Мы пытаемся внести вклад в развитие своей страны, а также стран, с которыми имеем стратегическое сотрудничество. Мы не используем эти технологии сами. Мы, разработав, передаём их в использование другим“.

Он напоминает, что, например, в Украине дроны используют украинские военные и именно они принимают решение, когда их использовать.