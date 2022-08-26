Новости Эстонии
26.08.2022, 13:16

Экспресс-тесты на COVID поступят в школы к концу августа. Тестирование по-прежнему носит рекомендательный характер

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Тестирование на Covid в начальных классах
Тестирование на Covid в начальных классах
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Нынешней осенью в соответствии с рекомендациями в школах продолжится экспресс-тестирование на COVID-19, чтобы обеспечить безопасность и сохранить школы открытыми.

Хотя, по словам кризисного руководителя Министерства образования и науки Райна Санника, в большинстве школ еще с весны остались экспресс-тесты, министерство подписало договор о закупках с Medesto Logistics OÜ на закупку 3,7 млн ​​экспресс-тестов. Это должно покрыть потребности школ в тестах как минимум на период в пару месяцев.

Новая партия экспресс-тестов начнет поступать в образовательные учреждения с 30 августа. Однако, по словам Санника, согласно договору, при необходимости можно будет заказать дополнительные тесты. „Количество тестов, необходимых для диагностики, зависит от распространения вируса и соответствующих рекомендаций по частоте тестирования“, — сказал Санник.

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