26.08.2022, 13:16
Экспресс-тесты на COVID поступят в школы к концу августа. Тестирование по-прежнему носит рекомендательный характер(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Нынешней осенью в соответствии с рекомендациями в школах продолжится экспресс-тестирование на COVID-19, чтобы обеспечить безопасность и сохранить школы открытыми.
Хотя, по словам кризисного руководителя Министерства образования и науки Райна Санника, в большинстве школ еще с весны остались экспресс-тесты, министерство подписало договор о закупках с Medesto Logistics OÜ на закупку 3,7 млн экспресс-тестов. Это должно покрыть потребности школ в тестах как минимум на период в пару месяцев.