Экспресс-тесты на COVID поступят в школы к концу августа. Тестирование по-прежнему носит рекомендательный характер

Хотя, по словам кризисного руководителя Министерства образования и науки Райна Санника, в большинстве школ еще с весны остались экспресс-тесты, министерство подписало договор о закупках с Medesto Logistics OÜ на закупку 3,7 млн ​​экспресс-тестов. Это должно покрыть потребности школ в тестах как минимум на период в пару месяцев.