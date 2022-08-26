Полицейским, спасателям и учителям хотят существенно повысить зарплаты

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) заявил, что зарплата полицейских и спасателей в ближайшие годы должна вырасти до 120% от средней зарплаты. Это означает повышение зарплаты полицейским на 15% и спасателям – на 25%.

„Если сегодня зарплата полицейского остается на уровне 1500 евро, то прибавка должна быть в сотни евро. А зарплата спасателя составляет 1190 евро. С такой зарплатой эти люди даже не могут взять жилищный кредит. Мы с государством создали ситуацию, когда сверхважные для нас люди, которые обеспечивают безопасность каждого, не могут гарантировать безопасность своей семьи. Это в некотором смысле позор для государства“, – сказал Ляэнеметс.

Средняя заработная плата учителей также остается ниже средней по стране. В коалиционном соглашении говорится, например, что при переходе на эстоноязычное образование целью будет поставлено общее повышение зарплаты учителей. Министр образования и науки Тынис Лукас (“Отечество“) сказал, что образование могло бы стать одним из приоритетов государственного бюджета на следующий год

„Если учесть внезапный рост средней зарплаты в условиях инфляции, можно сказать, что цель – зарплата учителя в 2000 евро. Потому что средняя зарплата уже почти 1700 евро. Можно ли сделать это за год, два года, три года, вот о чем мы говорим“, – сказал Лукас.