ФОТО | В волости Пылва из-за удара молнии загорелись сразу три здания

На момент прибытия спасателей на двух соседних участках горело 3 строения: на одном старый неиспользуемый жилой дом, на другом дача (3х4 метра) и сарай (3х2 метра). Спасатели приступили к тушению пожара, и к 8:32 возгорание удалось локализовать. Дача и сарай сгорели полностью, старый бревенчатый дом частично уцелел. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на дубе, растущем рядом с дачным домом, свежий след от удара молнии, а на земле во дворе валяются куски дерева, так что возгорание, вероятно, случилось из-за удара молнии. Люди в пожаре не пострадали. К тушению пожара были привлечены спасатели из Пылва и Выру, и в 10:41 спасательные работы были завершены.