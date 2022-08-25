Бензема стал лучшим футболистом года по версии УЕФА
Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, был объявлен лучший футболист года по версии УЕФА, которым стал нападающий „Реала“ и сборной Франции Карим Бензема.
Французский нападающий мадридского „Реала“ Карим Бензема был признан лучшим игроком сезона 2021/22 по версии УЕФА. Об этом объявили во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
На лучшего игрока сезона также претендовали одноклубник Бензема бельгийский вратарь Тибо Куртуа и бельгийский полузащитник „Манчестер Сити“ Кевин де Брёйне. Предыдущим обладателем награды был итальянский полузащитник „Челси“ Жоржиньо.
Бензема в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 голов. Также он помог „Реалу“ выиграть чемпионат Испании.
Лучшим тренером сезона по версии УЕФА был признан наставник „Реала“ Карло Анчелотти.