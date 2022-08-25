За рубежом
25.08.2022, 21:53

Путин распорядился увеличить численность российской армии

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Российские военные
Российские военные
ФОТО: Russian Defense Ministry Press Service | AP

Через полгода после вооруженного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить численность вооруженных сил страны. В 2023 году численность ВС РФ будет доведена почти до 2,04 млн человек, следует из президентского указа, обнародованного в четверг, 25 августа.

Одно только число военнослужащих, в том числе по контракту, будет увеличено на 137 тысяч человек и составит в общей сложности около 1,15 млн солдат. Остальную часть персонала будут составлять гражданские служащие, в том числе административные работники.

Официальные причины увеличения численности российской армии не приводятся, отмечает DW.

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