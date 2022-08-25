ВИДЕО | Недалеко от Нарвы водитель мопеда пытался уйти от полиции. После задержания его ждал убийственный сюрприз

Полицейские подали водителю сигнал остановиться, который тот проигнорировал. Поскольку в ходе погони пешеходам угрожала опасность, то патрульные решили принудительно остановить мопед. Это удалось, и водитель был пойман.

Когда стражи порядка стали выяснять у водителя причину его противоправного поведения, он сообщил, что пытался скрыться от полицейских, потому что был уверен, что находится в состоянии опьянения. Велико же было его удивление, когда выяснилось, что он трезв!

Вероятно, если бы водитель мопеда сразу остановился, то получил бы только штраф. Однако теперь ему предстоит подумать над своими действиями в арестантском доме в Нарве, и в отношении него начато делопроизводство.

Начальник патрульной службы Нарвской полиции Сильвер Пялсинг отмечает, что, убегая от полиции, ничего выиграть нельзя. Можно только потерять. Уходя от полиции, водитель подвергает опасности не только себя, но и других.