26.08.2022, 08:18
Чехия приняла решение не вызывать в сборную игроков из клубов КХЛ
ФОТО: Kirill Kukhmar/TASS
Исполнительный комитет Федерации хоккея Чехии не будет вызывать в национальную сборную игроков, выступающих в КХЛ, сообщает пресс-служба организации.
Такое решение было принято в четверг, 25 августа, на заседании исполкома. Речь идет о хоккеистах, которые подписали или подпишут контракт с клубом КХЛ после начала специальной военной операции 24 февраля, пишет Sport24.
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не намерена оказывать влияние на иностранных игроков, выступающих в России и Белоруссии.
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