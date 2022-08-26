Чехия приняла решение не вызывать в сборную игроков из клубов КХЛ

Такое решение было принято в четверг, 25 августа, на заседании исполкома. Речь идет о хоккеистах, которые подписали или подпишут контракт с клубом КХЛ после начала специальной военной операции 24 февраля, пишет Sport24.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не намерена оказывать влияние на иностранных игроков, выступающих в России и Белоруссии.

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