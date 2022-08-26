ВИДЕО | Футболист забил гол ударом с 70 метров

Сама игра завершилась победой „Атлетико“ со счетом 4:0, а украшением встречи стал последний мяч команды, пишет РБК.

В концовке встречи игроки „Барракаса“ всем составом побежали забивать гол престижа, но неудачно разыграли стандартное положение. Нападающий „Атлетико“ Матео Коронель оказался первым на подборе и точным ударом со своей половины поля отправил мяч в ворота соперника, которые оставил вратарь.



„Атлетико Тукуман“ занимает первое место в чемпионате Аргентины, набрав 32 очка. „Барракас Сентраль“ расположился на 22-й строчке с 17 очками.

