„Барселона„ сыграет с „Баварией“. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

В жеребьевке приняли участие 32 клуба - к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.

Участников турнира разделили на четыре корзины. В первую отправились победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы первых шести континентальных лиг по рейтингу УЕФА. Между тремя оставшимися корзинами клубы „расфасовали“ согласно клубному рейтингу УЕФА.

Группа A: „Аякс“, „Ливерпуль“, „Наполи“, „Рейнджерс“.

Группа B: „Порту“, „Атлетико“, „Байер“, „Брюгге“.

Группа C: „Бавария“, „Барселона“, „Интер“, „Виктория“ Пльзень.

Группа D: „Айнтрахт“, „Тоттенхэм“, „Спортинг“, „Марсель“.

Группа E: „Милан“, „Челси“, „Зальцбург“, „Динамо“ Загреб.

Группа F: „Реал“, „РБ Лейпциг“, „Шахтер“, „Селтик“.

Группа G: „Манчестер Сити“, „Севилья“, „Боруссия“, „Копенгаген“.

Группа H: „ПСЖ“, „Ювентус“, „Бенфика“, „Маккаби“ Хайфа.

По две лучшие команды из каждой группы ЛЧ выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие третьи места, перейдут в стыковые матчи Лиги Европы и поспорят за путевки в 1/8 финала с командами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.

Команды из одной национальной ассоциации не смогут встретиться на этом этапе.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся с 6 сентября по 2 ноября. Финал турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 10 июня 2023 года.